Ρέθυμνο: Φωτιά στα Μυριοκέφαλα - Στη μάχη και εναέρια μέσα

Snapshot Στα Μυριοκέφαλα Ρεθύμνου εκδηλώθηκε φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στο Ροδάκινο.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν δύο εναέρια μέσα, οκτώ υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και δύο ομάδες της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων.

Οι πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς, χωρίς ακόμη να υπάρχει εικόνα για το μέγεθος της καμένης έκτασης.

Η αντιπυρική περίοδος ισχύει έως τις 31 Οκτωβρίου και απαιτείται προσοχή σε δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη.

Συνιστάται άμεση ειδοποίηση της Πυροσβεστικής σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φωτιάς. Snapshot powered by AI

Επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στα Μυριοκέφαλα Ρεθύμνου, από εναέριες και επίγειες δυνάμεις, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι φλόγες καίνε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή, κοντά στο Ροδάκινο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το neakriti.gr,

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί δύο ομάδες της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και οκτώ υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα με τα πληρώματά τους. Τις επίγειες δυνάμεις συνδράμουν δύο εναέρια μέσα.

Οι πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο, ενώ δεν υπάρχει ακόμη εικόνα για το μέγεθος της έκτασης που έχει καεί.

Η αντιπυρική περίοδος παραμένει σε ισχύ έως τις 31 Οκτωβρίου. Απαιτείται προσοχή σε δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη, ιδιαίτερα κοντά σε ξερά χόρτα και αγροτικές εκτάσεις, καθώς και άμεση ειδοποίηση της Πυροσβεστικής εάν εντοπιστεί καπνός ή φωτιά.