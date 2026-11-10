Νίκος Παππάς: «Να μην αφήσουμε τον ψηφιακό κόσμο να στερήσει από τα παιδιά την παιδική ηλικία»

Παιδιά που μεγαλώνουν με ένα κινητό στο χέρι, περνούν ολοένα περισσότερο χρόνο μπροστά σε οθόνες και έρχονται από μικρή ηλικία σε επαφή με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ποιος έχει, όμως, την ευθύνη για την προστασία τους; Το ζήτημα αυτό έθεσε ο Νίκος Παππάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπογραμμίζοντας ότι δεν αρκεί να περιορίζεται η πρόσβαση των ανηλίκων στις ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά χρειάζονται ουσιαστικά μέτρα για την ασφάλειά τους.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των ανηλίκων στον ψηφιακό κόσμο, ο ευρωβουλευτής ανέδειξε την ανάγκη για ουσιαστικούς κανόνες απέναντι στις πρακτικές των ψηφιακών πλατφορμών που στοχεύουν στη διαρκή προσέλκυση και διατήρηση της προσοχής των παιδιών.

Ο Νίκος Παππάς επισήμανε ότι όλο και περισσότερα παιδιά, σε ολοένα μικρότερες ηλικίες, μεγαλώνουν έχοντας ένα κινητό στο χέρι και σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που δεν έχει σχεδιαστεί πάντα με γνώμονα την προστασία τους. Τόνισε ότι η ευθύνη δεν μπορεί να μεταφέρεται στα ίδια τα παιδιά, αλλά αφορά πρωτίστως στις πλατφόρμες και στους κανόνες που θέτει η Πολιτεία.

«Δεν αρκεί ένα ηλικιακό όριο» – Τι πρέπει να αλλάξει στις ψηφιακές πλατφόρμες

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ένα ηλικιακό όριο από μόνο του δεν αρκεί. Απαιτούνται ουσιαστικοί κανόνες απέναντι στις εθιστικές πρακτικές, πραγματικοί έλεγχοι, ασφαλής σχεδιασμός των ψηφιακών υπηρεσιών και αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων.

Ο ευρωβουλευτής τόνισε, ωστόσο, ότι η προστασία των παιδιών δεν μπορεί να εξαντλείται στον περιορισμό της χρήσης των οθονών. Χρειάζονται περισσότερες ευκαιρίες για παιχνίδι, άθληση, δημιουργία και πραγματική επικοινωνία, ώστε η ψηφιακή πραγματικότητα να μην υποκαθιστά την ίδια την παιδική ηλικία.

«Το ζητούμενο δεν είναι να βγάλουμε τα παιδιά από τον ψηφιακό κόσμο. Είναι να μην επιτρέψουμε στον ψηφιακό κόσμο να τους στερήσει την παιδική ηλικία», τόνισε ο Νίκος Παππάς.