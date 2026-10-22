Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό - Διακοπή κυκλοφορίας στην Κυψέλη

Snapshot Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Υπάρχουν καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους προς Λαμία και Πειραιά, καθώς και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο μεταξύ Μεταμόρφωσης και Πεντέλης.

Στην Αθήνα, προβλήματα κυκλοφορίας παρατηρούνται στην Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη) και στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Στην οδό Καυκάσου στην Κυψέλη έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω έκτακτων εργασιών της ΕΥΔΑΠ, με σύσταση για επιλογή εναλλακτικών διαδρομών.

Οι οδηγοί προτρέπονται να ενημερώνονται για την κίνηση πριν ξεκινήσουν και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο στις μετακινήσεις τους. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με σημαντικές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, προβλήματα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, αλλά και διακοπή κυκλοφορίας στην περιοχή της Κυψέλης λόγω έκτακτων εργασιών της ΕΥΔΑΠ.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Αττικής Οδού, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα ξεπερνούν τα 30 λεπτά, από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις από 5 έως 10 λεπτά καταγράφονται στις εξόδους προς Λαμία και Πειραιά.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι οδηγοί θα πρέπει να υπολογίζουν καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης.

Ποια άλλα σημεία είναι στο «κόκκινο»

Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται και σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, στο οδικό δίκτυο περιλαμβάνονται η λεωφόρος Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, καθώς και η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Κυψέλη λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ

Προβλήματα αναμένονται και στην περιοχή της Κυψέλης, καθώς λόγω έκτακτων εργασιών της ΕΥΔΑΠ διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Καυκάσου.

Συγκεκριμένα, η διακοπή αφορά το τμήμα της οδού Καυκάσου από το ύψος της οδού Φαιέθοντος.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, προκειμένου να αποφύγουν πιθανές καθυστερήσεις.

Αναλυτικά οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ρεύμα προς Ελευσίνα: Πάνω από 30 λεπτά από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Έξοδος προς Λαμία: Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών.

Έξοδος προς Πειραιά: Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών.

Ρεύμα προς Αεροδρόμιο: Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης.

Οι οδηγοί καλούνται να ενημερώνονται για τις συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους.