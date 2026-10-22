Ομόνοια: Συνελήφθη 28χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν ηρωίνη, μεθαμφεταμίνη και 550 ευ

Snapshot Συνελήφθη 28χρονος αλλοδαπός στην Ομόνοια για διακίνηση ναρκωτικών ύστερα από έλεγχο της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Κατασχέθηκαν 444 γραμμάρια ηρωίνης, 16 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 550 ευρώ.

Ο 28χρονος προσπάθησε να διαφύγει κατά τον έλεγχο, αλλά ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και βία κατά υπαλλήλων.

Η υπόθεση χειρίζεται το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 28χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τα ξημερώματα της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου 2026, στην περιοχή της Ομόνοιας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί για τη φερόμενη δράση του νεαρού άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούσε ως βάση ένα διαμέρισμα στην περιοχή για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Επιχείρησε να διαφύγει όταν είδε τους αστυνομικούς

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 28χρονο στην Ομόνοια τις πρώτες πρωινές ώρες και του ζήτησαν να σταματήσει για έλεγχο.

Ωστόσο, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, εκείνος προσπάθησε να διαφύγει. Οι αστυνομικοί κατάφεραν λίγο αργότερα να τον ακινητοποιήσουν και να προχωρήσουν στον έλεγχο.

Στη συνέχεια, έρευνες πραγματοποιήθηκαν τόσο πάνω του όσο και στο διαμέρισμα που φέρεται να χρησιμοποιούσε.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:

444 γραμμάρια ηρωίνης

16 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης

Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

550 ευρώ σε μετρητά

Η ποσότητα των ναρκωτικών, η ζυγαριά ακριβείας και τα χρήματα κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση.

Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων.

Την υπόθεση χειρίστηκε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Οι έρευνες εντάσσονται στις ενέργειες της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας.