Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (23/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (23/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

23/10/2026 6:30:00 πμ23/10/2026 1:30:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΔΕΛΦΩΝ - ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ - ΑΙΜ.ΒΕΑΚΗ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ449Συντήρηση
23/10/2026 8:00:00 πμ23/10/2026 11:00:00 πμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΨΙΛΛΗ ΑΜΜΟΣ ΣΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Κατασκευές
23/10/2026 8:00:00 πμ23/10/2026 11:30:00 πμΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έως κάθετο: ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΟ17 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΡΑΚΗΣ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΒΕΡΤ απο κάθετο: ΚΕΑΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΕΒΕΡΤ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζ1420Κατασκευές
23/10/2026 8:00:00 πμ23/10/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΘΗΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ 5, 8, 12 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ1417Κατασκευές
23/10/2026 8:00:00 πμ23/10/2026 12:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΧΙΟΥ απο κάθετο: ΧΙΟΥ 22 έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΧΙΟΥ έως κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1416Κατασκευές
23/10/2026 8:00:00 πμ23/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΒΟΥΤΥΡΑ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΒΟΥΤΥΡΑ 3 - 5, 9 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1412Κατασκευές
23/10/2026 8:00:00 πμ23/10/2026 1:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές
23/10/2026 8:00:00 πμ23/10/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΤΗΝΟΥ 32 έως κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ1188Λειτουργία
23/10/2026 8:00:00 πμ23/10/2026 2:00:00 μμΜΕΓΑΡΕΩΝΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΠΙΣΘΕΝ SHELL ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΟΥ5623Συντήρηση
23/10/2026 8:00:00 πμ23/10/2026 3:00:00 μμΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ, ΕΡΓΟΤΕΛΟΥΣ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΔΟΛΙΑΝΗΣ, ΓΡΑΜΜΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΘΕΜΙΔΟΣ, ΔΗΜ.ΡΑΛΛΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΙΩΝ.679Κατασκευές
23/10/2026 8:00:00 πμ23/10/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΜΟΥΛΚΙ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση
23/10/2026 8:00:00 πμ23/10/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΕΡΑΤΕΑ - ΜΑΛΙΑΚΟΥΚΙ - ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ557Λειτουργία
23/10/2026 8:00:00 πμ23/10/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΒΑΦΗ, ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΓΑΝΕΛΗ, ΡΑΜΦΟΥ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.678Κατασκευές
23/10/2026 8:00:00 πμ23/10/2026 4:00:00 μμΧΟΛΑΡΓΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ.680Κατασκευές
23/10/2026 8:00:00 πμ23/10/2026 5:00:00 μμΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, ΠΟΥΡΙΟΥ, ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΦΥΓΟΥΣ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ, 29Η, 9Η, 57, 53, 33, 48, 47, 45, 44, 43, 42, 5Η ΟΔΟΙ, ΚΡΗΤΗΣ, ΒΑΙΩΝ, ΕΛΕΥΕΡΙΑΣ, ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΕΤΟΥΣ, ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ1760Λειτουργία
23/10/2026 8:30:00 πμ23/10/2026 5:30:00 μμΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - Π.ΜΕΛΑ - ΡΑΖΙΚΟΤΣΙΚΑ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ - ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΥ ΜΙΧ. - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ - ΔΕΡΙΓΝΥ - ΧΕΥΔΕΝ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ - ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ - ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ - ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ Γ. - ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ - ΠΑΝΑ Π. - Π. ΜΕΛΑ - ΜΠΑΛΗ ΔΗΜ. - ΠΑΠΑΖΩΛΗ - ΣΟΥΛΙΩΤΗ - ΧΡ.ΠΕΡΑΙΒΟΥ - Β.ΛΑΧΑΒΑ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΥΡΡΑΚΟΥ - ΠΑΡΓΑΣ - ΚΑΛΑΜΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΣΑΜΑΝΤΑ - ΣΑΓΙΑΔΑΣ - ΚΟΝΙΤΣΑΣ - ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ - ΛΟΥΡΟΥ - ΑΧΕΡΩΝΤΟΣ - ΑΡΑΧΘΟΥ - ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ - ΓΕΡΑΚΙΝΑΣ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΥΕΙΑΣ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ - ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΡΕΣΠΑΣ - ΒΕΡΜΙΟΥ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ - ΣΕΡΒΙΩΝ - ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ - ΑΡΑΧΘΟΥ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΧΕΛΩΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ451Συντήρηση
23/10/2026 9:00:00 πμ23/10/2026 11:00:00 πμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΗΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΠΡΙΗΝΗ 21 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ1413Κατασκευές
23/10/2026 9:00:00 πμ23/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥΘ έως κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ 27 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ 27, 37 από: 08:30 πμ έως: 03:00 μμ1415Κατασκευές
23/10/2026 9:00:00 πμ23/10/2026 2:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά οδός:ΒΕΡΑ απο κάθετο: ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΕΡΑ 9 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΕΡΡΑ 18 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ1414Κατασκευές
23/10/2026 10:30:00 πμ23/10/2026 5:30:00 μμΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΡΑΚΗΣ απο κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ1419Κατασκευές
23/10/2026 10:30:00 πμ23/10/2026 5:30:00 μμΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ απο κάθετο: ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 81 από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά οδός:ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έως κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ1419Κατασκευές
23/10/2026 11:00:00 πμ23/10/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΑΝΤΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές
23/10/2026 12:00:00 μμ23/10/2026 3:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΤΑΤΑΚΗ απο κάθετο: Ν.ΖΕΡΒΑ έως κάθετο: ΡΕΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ1418Κατασκευές
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