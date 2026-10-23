Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (23/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|23/10/2026 6:30:00 πμ
|23/10/2026 1:30:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΔΕΛΦΩΝ - ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ - ΑΙΜ.ΒΕΑΚΗ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ
|449
|Συντήρηση
|23/10/2026 8:00:00 πμ
|23/10/2026 11:00:00 πμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΨΙΛΛΗ ΑΜΜΟΣ ΣΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|Κατασκευές
|23/10/2026 8:00:00 πμ
|23/10/2026 11:30:00 πμ
|ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έως κάθετο: ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΟ17 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΡΑΚΗΣ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΒΕΡΤ απο κάθετο: ΚΕΑΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΕΒΕΡΤ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζ
|1420
|Κατασκευές
|23/10/2026 8:00:00 πμ
|23/10/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΘΗΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ 5, 8, 12 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1417
|Κατασκευές
|23/10/2026 8:00:00 πμ
|23/10/2026 12:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΧΙΟΥ απο κάθετο: ΧΙΟΥ 22 έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΧΙΟΥ έως κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1416
|Κατασκευές
|23/10/2026 8:00:00 πμ
|23/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΥΤΥΡΑ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΒΟΥΤΥΡΑ 3 - 5, 9 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1412
|Κατασκευές
|23/10/2026 8:00:00 πμ
|23/10/2026 1:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|Κατασκευές
|23/10/2026 8:00:00 πμ
|23/10/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΤΗΝΟΥ 32 έως κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1188
|Λειτουργία
|23/10/2026 8:00:00 πμ
|23/10/2026 2:00:00 μμ
|ΜΕΓΑΡΕΩΝ
|ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΠΙΣΘΕΝ SHELL ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΟΥ
|5623
|Συντήρηση
|23/10/2026 8:00:00 πμ
|23/10/2026 3:00:00 μμ
|ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ, ΕΡΓΟΤΕΛΟΥΣ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΔΟΛΙΑΝΗΣ, ΓΡΑΜΜΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΘΕΜΙΔΟΣ, ΔΗΜ.ΡΑΛΛΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΙΩΝ.
|679
|Κατασκευές
|23/10/2026 8:00:00 πμ
|23/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΜΟΥΛΚΙ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Συντήρηση
|23/10/2026 8:00:00 πμ
|23/10/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ - ΜΑΛΙΑΚΟΥΚΙ - ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ
|557
|Λειτουργία
|23/10/2026 8:00:00 πμ
|23/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΒΑΦΗ, ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΓΑΝΕΛΗ, ΡΑΜΦΟΥ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.
|678
|Κατασκευές
|23/10/2026 8:00:00 πμ
|23/10/2026 4:00:00 μμ
|ΧΟΛΑΡΓΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ.
|680
|Κατασκευές
|23/10/2026 8:00:00 πμ
|23/10/2026 5:00:00 μμ
|ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
|ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, ΠΟΥΡΙΟΥ, ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΦΥΓΟΥΣ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ, 29Η, 9Η, 57, 53, 33, 48, 47, 45, 44, 43, 42, 5Η ΟΔΟΙ, ΚΡΗΤΗΣ, ΒΑΙΩΝ, ΕΛΕΥΕΡΙΑΣ, ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΕΤΟΥΣ, ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|1760
|Λειτουργία
|23/10/2026 8:30:00 πμ
|23/10/2026 5:30:00 μμ
|ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
|ΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - Π.ΜΕΛΑ - ΡΑΖΙΚΟΤΣΙΚΑ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ - ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΥ ΜΙΧ. - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ - ΔΕΡΙΓΝΥ - ΧΕΥΔΕΝ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ - ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ - ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ - ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ Γ. - ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ - ΠΑΝΑ Π. - Π. ΜΕΛΑ - ΜΠΑΛΗ ΔΗΜ. - ΠΑΠΑΖΩΛΗ - ΣΟΥΛΙΩΤΗ - ΧΡ.ΠΕΡΑΙΒΟΥ - Β.ΛΑΧΑΒΑ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΥΡΡΑΚΟΥ - ΠΑΡΓΑΣ - ΚΑΛΑΜΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΣΑΜΑΝΤΑ - ΣΑΓΙΑΔΑΣ - ΚΟΝΙΤΣΑΣ - ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ - ΛΟΥΡΟΥ - ΑΧΕΡΩΝΤΟΣ - ΑΡΑΧΘΟΥ - ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ - ΓΕΡΑΚΙΝΑΣ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΥΕΙΑΣ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ - ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΡΕΣΠΑΣ - ΒΕΡΜΙΟΥ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ - ΣΕΡΒΙΩΝ - ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ - ΑΡΑΧΘΟΥ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΧΕΛΩΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ
|451
|Συντήρηση
|23/10/2026 9:00:00 πμ
|23/10/2026 11:00:00 πμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΗΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΠΡΙΗΝΗ 21 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1413
|Κατασκευές
|23/10/2026 9:00:00 πμ
|23/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥΘ έως κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ 27 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ 27, 37 από: 08:30 πμ έως: 03:00 μμ
|1415
|Κατασκευές
|23/10/2026 9:00:00 πμ
|23/10/2026 2:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά οδός:ΒΕΡΑ απο κάθετο: ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΕΡΑ 9 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΕΡΡΑ 18 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1414
|Κατασκευές
|23/10/2026 10:30:00 πμ
|23/10/2026 5:30:00 μμ
|ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΡΑΚΗΣ απο κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ
|1419
|Κατασκευές
|23/10/2026 10:30:00 πμ
|23/10/2026 5:30:00 μμ
|ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ απο κάθετο: ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 81 από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά οδός:ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έως κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ
|1419
|Κατασκευές
|23/10/2026 11:00:00 πμ
|23/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΑΝΤΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|23/10/2026 12:00:00 μμ
|23/10/2026 3:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΤΑΚΗ απο κάθετο: Ν.ΖΕΡΒΑ έως κάθετο: ΡΕΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
|1418
|Κατασκευές
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