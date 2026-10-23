Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 23 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Μένουν στον δρόμο 2.500 εργαζομένοι της Pizza Fan
Ελεύθερος Τύπος: Επέκταση ΑΟΖ με Αίγυπτο
Η Καθημερινή: Εκλεψαν 25. εκατ. με κερασμένες πίτσες
Τα Νέα: Μυστικό δωμάτιο, κρυφό λογισμικό
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
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