Διακοπές νερού την Παρασκευή (23/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsroom

Διακοπές νερού την Παρασκευή (23/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
    Λιδωρικίου και Οδυσσέως
  • ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ)
    Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και Λακωνίας
  • ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Εθν.Αντιστάσεως και Βερανζέρου
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 17χρονη έπεσε από γέφυρα και σκοτώθηκε

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault E-Space Concept: Το εντυπωσιακό ταμπλό με οθόνη 44,5 ιντσών περνά στην παραγωγή

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Πού σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων

07:52ΥΓΕΙΑ

Γρίπη: Νέα μετάλλαξη και αυξημένο κίνδυνο για τις μικρότερες ηλικίες δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

07:52WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν τον μηχανισμό πίσω από τις ακραίες εκρήξεις ενός γηρασμένου άστρου

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπουτσάνης: Με εξαγορές, εξαγωγές και νέο 5ετές πλάνο βάζει στόχο τα €150 εκατ. τζίρο στην 5ετία

07:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Μένουν ακόμη 13 αγκαλιές» – Κλιμακώνεται η σύγκρουση με την ΕΛΑΣ για τις έδρες

07:41ΜΑΝΤΕΙΟ

Προεξοφλείται η δεύτερη κάλπη, λίγο κάτω η ΕΛΑΣ-Λίγο πάνω το ΠΑΣΟΚ, αρέσει αλλά δεν την ψηφίζουν

07:38ΥΓΕΙΑ

Κοιλιακός πόνος που μετακινείται κάτω δεξιά: Πότε είναι σημάδι σκωληκοειδίτιδας

07:37WHAT THE FACT

Τρόμος on air: Τεράστιο κύμα «κατάπιε» δημοσιογράφο και εικονολήπτρια σε ζωντανή μετάδοση

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (23/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Ελέφαντες, ύαινες, θαλάσσιες αγελάδες, γιγάντιοι ποντικοί και όχι μόνο ζούσαν στα Χανιά

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σηκώνει» και τα διεθνή το ΠΑΣΟΚ - «Γραμμή» από Ανδρουλάκη με άρθρο για τα εθνικά θέματα

07:21ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι εκλογές για το Κογκρέσο είναι κρίσιμης σημασίας για τον Ντόναλντ Τραμπ

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μουσείο απέσυρε από έκθεση αιγυπτιακές μούμιες–Ο λόγος είναι ότι δεν είχε τη συγκατάθεση των νεκρών

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα δοθεί

07:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Μετρούσαν τα λεφτά για τα στημένα στις τουαλέτες - Η Τσαρούχα ζητούσε διακοπές στο Costa Navarino

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Το «βαθύ λαρύγγι» - Το €1 εκατ. - Το «πειραγμένο» λογισμικό και το «κόλπο» με το κέρασμα

07:04ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η έκπληξη στο BBC που κανείς δεν περίμενε - «Ήθελα να γίνω DJ»

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκολιβυκό: Από την άμυνα στην επίθεση η Ελλάδα – Τι συζητά με την Αίγυπτο και τα επόμενα βήματα της Αθήνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Μετρούσαν τα λεφτά για τα στημένα στις τουαλέτες - Η Τσαρούχα ζητούσε διακοπές στο Costa Navarino

06:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για τον φετινό χειμώνα – Τι δείχνουν οι προγνώσεις για την Ελλάδα

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο μεγατόνων στο Μπάκιγχαμ: Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Φενέρ: «Πληγωμένος» απέναντι στην ομάδα του Σάρας - Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

07:37WHAT THE FACT

Τρόμος on air: Τεράστιο κύμα «κατάπιε» δημοσιογράφο και εικονολήπτρια σε ζωντανή μετάδοση

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Το «βαθύ λαρύγγι» - Το €1 εκατ. - Το «πειραγμένο» λογισμικό και το «κόλπο» με το κέρασμα

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τοπικές βροχές και μέχρι 26 βαθμούς η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκολιβυκό: Από την άμυνα στην επίθεση η Ελλάδα – Τι συζητά με την Αίγυπτο και τα επόμενα βήματα της Αθήνας

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (23/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις: Ο Λιόλιος είχε ζητήσει να αποβληθεί παίκτης - Τα SMS και τα 931.000 ευρώ που προκαλούν «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ

00:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Τα 820.000 είναι… σηκωμένα και δωσμένα – Η σιωπή δεν ξέρω τι δείχνει»

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Η αλήθεια για το «ανακοινωθέν θανάτου», τη φωτογραφία και την εγκεφαλική αιμορραγία

01:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών – Τι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου 2027

02:32ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλες καταστροφές στο Θιβέτ – 16 νεκροί και 46 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7 Ρίχτερ

14:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε κάνει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της συλληφθείσας Τσαρούχα για να σφυρίζει σε ματς με τον Παναθηναϊκό!

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μουσείο απέσυρε από έκθεση αιγυπτιακές μούμιες–Ο λόγος είναι ότι δεν είχε τη συγκατάθεση των νεκρών

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο ή ολικό μπλακάουτ» - Οδηγός επιβίωσης στους πολίτες - Τρία λίτρα νερό, τρόφιμα, φάρμακα και μετρητά για κάθε πολίτη

19:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σκόνη και θρύψαλα»: Οι συνθηματικές εντολές στους διαιτητές για... χειρουργείο σε μια ομάδα - Πώς έστησαν ακόμη και αγώνες μαθητικών πρωταθλημάτων - Κατάθεση που καίει Λιόλιο και τους άλλους 5 συλληφθέντες

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Νεκρός 28χρονος που έπεσε σε κάγκελα από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ