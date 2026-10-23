Ελέφαντες, ύαινες, θαλάσσιες αγελάδες, γιγάντιοι ποντικοί και όχι μόνο ζούσαν στα Χανιά

Snapshot Στα Χανιά και την Κρήτη πριν από εκατομμύρια χρόνια ζούσαν ελέφαντες, ύαινες, θαλάσσιες αγελάδες, ιπποπόταμοι, γιγάντιοι ποντικοί και μαμούθ.

Στον Τράχηλο βρέθηκαν πατημασιές πρωτεύοντα ηλικίας 6-6,5 εκατομμυρίων ετών, ενώ στις Βούβες καταγράφηκε η παλαιότερη πατημασιά ύαινας στον κόσμο.

Στον Αποκόρωνα εντοπίστηκαν γνάθοι γιγάντιων ποντικιών και απολιθώματα θαλάσσιας αγελάδας ηλικίας 8-8,5 εκατομμυρίων ετών.

Μαμούθ νάνος ηλικίας 1,7 εκατομμυρίων ετών και νάνοι ιπποπόταμοι έχουν βρεθεί σε περιοχές των Χανίων όπως το Ακρωτήρι και ο Σταυρός.

Η Κρήτη διαθέτει πλούσιο παλαιοντολογικό υλικό με απολιθώματα που αποδεικνύουν την προσαρμογή ειδών στο νησιωτικό περιβάλλον, ενώ τα παλαιότερα φυτικά απολιθώματα φτάνουν τα 300 εκατομμύρια χρόνια. Snapshot powered by AI

Ελέφαντες, ύαινες, θαλάσσιες αγελάδες, ιπποπόταμοι, γιγάντιοι ποντικοί και μαμούθ ζούσαν στα Χανιά και την Κρήτη πριν εκατομμύρια χρόνια!

Ο παλαιοντολογικός πλούτος των Χανίων έχει αποκαλυφθεί από τις παλαιοντολογικές έρευνες των τελευταίων δεκαετιών και είναι εντυπωσιακός.

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Ο καθηγητής Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας στο Τµήµα Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, Γιώργος Ηλιόπουλος, ο οποίος κάνει έκανες έρευνες για τα απολιθώµατα της Κρήτης, λέει στο zarpanews.gr ότι η ιστορία των απολιθωμάτων στο νησί ξεπερνά τα 300 εκατοµµύρια χρόνια.

Στην περιοχή των Χανίων έχουν βρεθεί μεταξύ άλλων:

-Στον Τράχηλο στο Καστέλλι Κισσάμου πατημασιές από “πρωτεύον” (μεγάλος πίθηκος) που είχε αναπτύξει δυνατότητα δίποδης βάδισης. Το απολίθωμα εκτιμάται ότι είναι ηλικίας 6 – 6,5 εκατομμυρίων ετών.

-Η παλαιότερη πατημασιά ύαινας στον κόσμο που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα βρέθηκε στις Βούβες Κολυμπαρίου και χρονολογείται 6 – 6,5 εκατομμύρια χρόνια πριν. Είχε εντοπιστεί το 2008- 2009 και είχε προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον σε διεθνή ΜΜΕ το 2010.

–Πρόγονες μορφές ελεφάντων (γομφοθηρία) έχουν βρεθεί στις Βρύσες Αποκορώνου. Στην ίδια περιοχή είχαν βρεθεί στο δρόμο από Βρύσες προς Σφακιά, απολιθωμένα φύλλα ηλικίας 6 – 6,5 εκατομμυρίων ετών και κάποια από αυτά εκτίθενται πλέον στην νέα μόνιμη έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Αυτά είχαν συλλεχθεί πριν 20 περίπου χρόνια αλλά όταν, πριν αρκετά χρόνια έγινε η διαπλάτυνση του δρόμου (τα συνεργεία) δεν το γνώριζαν και λόγω άγνοιας και μη ενημέρωσης των συνεργείων όσα απολιθώματα υπήρχαν εκεί καταστράφηκαν.

-Στον Σαμωνά Αποκορώνου έχει βρεθεί απολίθωμα που παραπέμπει σε «θαλάσσια αγελάδα ηλικίας 8 – 8,5 εκατοµµυρίων χρόνων. Είχε βρεθεί στο τέλος της δεκαετίας του ‘60 όταν γίνονταν έργα οδοποιίας στο δρόµο από Στύλο προς Σαµωνά» και το απολίθωμα εκτίθενται έξω από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στον Στύλο. Θαλάσσιες αγελάδες έχουν βρεθεί, επίσης, στα Κοτσιανά αλλά και στο δρόμο από Κολυμπάρι προς Αφράτα.

-Στο σπήλαιο Κουταλά στον Αποκόρωνα έχουν βρεθεί γνάθοι από γιγάντια ποντίκια.

–Μαμούθ νάνος ηλικίας 1 .700.000 ετών έχει βρεθεί στην τοποθεσία Μέλεκας στο Ακρωτήρι Χανίων. Επίσης, έχει βρεθεί απολίθωμα από γιγάντιο ποντικό.

–Νάνοι ιπποπόταμοι ζούσαν στο Σταυρό και σε άλλες περιοχές.

-Απολιθώματα που παραπέμπουν σε μικρόσωμους ελέφαντες αλλά και σε 7-8 είδη ελαφιών της Κρήτης έχουν βρεθεί σε Φαλάσαρνα, Κολυμπάρι και Εξώπολη.

-Στη Λικοτιναρά έχει βρεθεί απολίθωμα από κρητική βίδρα: το μοναδικό σαρκοφάκο θηλαστικό της Κρήτης, υδρόβιο που μοιάζει με ζουρίδα.

–Ο μοναδικός επιζώντας αυτής της προιστορικής πανίδας είναι ένα μικρό εντομοφάγο ζώο το “Κρητικό Μυγαλή” που εντοπίζεται μέχρι σήμερα σε Λευκά Όρη, Ψηλορείτη, κ.α.

Πάντως, τα παλαιότερα χερσαία απολιθώματα που έχουν εντοπιστεί, είναι ηλικίας 300 εκατομμυρίων ετών στη Σητεία. Είναι φυτικά, από χερσαία φυτά, τα παλαιότερα στον ελλαδικό χώρο!

Ο κ. Ηλιόπουλος τονίζει ότι αυτές οι αποκαλύψεις αποδεικνύουν ότι το νησί έχει πλούσιο παλαιοντολογικό πλούτο, ειδικά τις τελευταίες εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια με τα ζώα να προσαρμόζονται στο νησιωτικό περιβάλλον της Κρήτης.