Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 17χρονη έπεσε από γέφυρα και σκοτώθηκε

Οδηγός που βρέθηκε στο σημείο ειδοποίησε τις Αρχές, οι οποίες έφτασαν άμεσα μαζί με ασθενοφόρο

Μιχάλης Παπαδάκος

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 17χρονη έπεσε από γέφυρα και σκοτώθηκε
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια 17χρονη κοπέλα έπεσε από γέφυρα στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό της Αλεξανδρούπολης και σκοτώθηκε.
  • Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 23/10.
  • Οδηγός που βρέθηκε στο σημείο ειδοποίησε τις Αρχές, οι οποίες έφτασαν άμεσα μαζί με ασθενοφόρο.
  • Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
  • Οι Αρχές διερευνούν με προσοχή τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.
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Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Αλεξανδρούπολη από τον αδόκητο χαμό μιας 17χρονης κοπέλας, η οποία έπεσε από γέφυρα με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Το συμβάν έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (23/10) στη γέφυρα τη Ανατολικής Περιφερειακής Οδού. Οδηγός που περνούσε από το σημείο κάλεσε τις Αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την άτυχη κοπέλα και την διακόμισε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν με απόλυτη προσοχή τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θλιβερό περιστατικό.

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