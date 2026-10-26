Αντλία θερμότητας και fan coils: Περισσότερη άνεση, μεγαλύτερη εξοικονόμηση

Πώς ένα σύγχρονο σύστημα θέρμανσης και ψύξης μπορεί να κάνει το σπίτι πιο άνετο και την κατανάλωση πιο διαχειρίσιμη

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Αντλία θερμότητας και fan coils: Περισσότερη άνεση, μεγαλύτερη εξοικονόμηση
ΕΛΛΑΔΑ
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Πόσες φορές έχετε σκεφτεί, βλέποντας τον λογαριασμό ρεύματος, «μήπως το σπίτι μου καταναλώνει περισσότερη ενέργεια απ’ όση πραγματικά χρειάζεται;» Η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στην τιμή της kWh. Βρίσκεται και στον τρόπο με τον οποίο θερμαίνουμε, ψύχουμε και χρησιμοποιούμε καθημερινά το σπίτι μας. Ένα σύστημα που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες, προσαρμόζεται στις συνθήκες του χώρου και δίνει στον χρήστη περισσότερο έλεγχο, μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά στην καθημερινότητα. Σε αυτήν τη λογική, η αντλία θερμότητας αποτελεί μία σύγχρονη λύση για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ενώ μπορεί να συνδυαστεί με διαφορετικά συστήματα εκπομπής, όπως fan coils, ενδοδαπέδια θέρμανση και κατάλληλα θερμαντικά σώματα.

Άνεση χωρίς συμβιβασμούς, κάθε εποχή

Φανταστείτε να έχετε μόνο ένα σύστημα για χειμώνα - καλοκαίρι, αντί να βασίζεστε σε διαφορετικές λύσεις για θέρμανση και ψύξη. Ο συνδυασμός αντλίας θερμότητας και fan coil units μπορεί να καλύψει και τις δύο ανάγκες, προσφέροντας γρήγορη απόκριση και δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας ανά χώρο, ανάλογα πάντα με τη μελέτη και τον τρόπο εγκατάστασης. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται απαραίτητα να λειτουργούν όλοι οι χώροι με τον ίδιο τρόπο. Ένα υπνοδωμάτιο που χρησιμοποιείται κυρίως το βράδυ έχει διαφορετικές ανάγκες από ένα σαλόνι ή έναν χώρο που παραμένει κλειστός για πολλές ώρες. Όσο καλύτερα προσαρμόζεται η λειτουργία στις πραγματικές ανάγκες του σπιτιού, τόσο μεγαλύτερος είναι ο έλεγχος που έχει ο χρήστης πάνω στην κατανάλωση. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο πλεονέκτημα μιας σύγχρονης εγκατάστασης: όχι απλώς να θερμαίνει ή να ψύχει, αλλά να λειτουργεί όταν, όπου και όσο χρειάζεται.

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Αντλία Θερμότητας AUX: τεχνολογία σχεδιασμένη για τις απαιτήσεις του σπιτιού

Σε αυτήν τη φιλοσοφία εντάσσεται η αντλία θερμότητας AUX R290 Monobloc, που έχει σχεδιαστεί για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Η σειρά διαθέτει ενεργειακή κλάση A+++ στους 55°C στη μέση κλιματική ζώνη, προσφέροντας μια λύση που μπορεί να ανταποκριθεί και σε εφαρμογές όπου απαιτούνται υψηλότερες θερμοκρασίες νερού. Και επειδή οι ανάγκες θέρμανσης αυξάνονται όσο πέφτει η εξωτερική θερμοκρασία, η αντλία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σειράς, διατηρεί το 100% της ονομαστικής θερμικής της ισχύος στους −7°C, ενώ μπορεί να λειτουργεί σε θέρμανση ακόμη και στους −25°C. Επιπλέον, μπορεί να παρέχει νερό προσαγωγής σε θερμοκρασία έως 80°C. Με απλά λόγια; Πρόκειται για χαρακτηριστικά που δίνουν περισσότερη ευελιξία στον σχεδιασμό μιας εγκατάστασης και διευρύνουν τις δυνατότητες εφαρμογής της σε διαφορετικούς τύπους κατοικιών.

Η αποδοτικότητα είναι σημαντική. Αλλά το σπίτι δεν είναι μόνο αριθμοί και kWh. Είναι το να ξυπνάς ένα χειμωνιάτικο πρωινό και ο χώρος να έχει την επιθυμητή θερμοκρασία. Είναι να επιστρέφεις σπίτι και να βρίσκεις ένα άνετο περιβάλλον. Είναι να μπορείς να προσαρμόζεις τη λειτουργία χωρίς να χρειάζεται να ασχολείσαι συνεχώς με το σύστημα. Η αντλία θερμότητας AUX R290 Monobloc προσφέρει χαμηλή στάθμη θορύβου, από 35 dB(A) στα 3 μέτρα, ενώ δίνει δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και διαχείρισης ρυθμίσεων μέσω εφαρμογής, τόσο για τον χρήστη όσο και για τον εγκαταστάτη. Έτσι, ο έλεγχος της θέρμανσης και της ψύξης μπορεί να γίνει πιο εύκολος και πιο άμεσος — ακόμη και όταν δεν βρίσκεστε μπροστά στη μονάδα.

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Επιλογές για διαφορετικές κατοικίες

Εδώ βρίσκεται ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία της επιλογής αντλίας θερμότητας. Δεν υπάρχει μία ίδια λύση για όλους. Σε μια καινούρια κατοικία μπορεί να σχεδιαστεί εξαρχής ένα σύστημα με ενδοδαπέδια θέρμανση ή fan coils. Σε μια ανακαίνιση, όμως, μπορεί να χρειάζεται η αξιοποίηση των υφιστάμενων θερμαντικών σωμάτων, εφόσον αυτά είναι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Η AUX R290 Monobloc διατίθεται από 4 έως 16 kW, σε μονοφασικές και τριφασικές εκδόσεις, προσφέροντας διαφορετικές επιλογές ισχύος.

Το σημαντικό, όμως, είναι να μην επιλέγουμε μια αντλία θερμότητας μόνο κοιτώντας τον αριθμό των kW. Η θερμομόνωση, τα τετραγωνικά μέτρα, η περιοχή και το κλίμα, τα υπάρχοντα θερμαντικά σώματα ή fan coils, οι ανάγκες για ζεστό νερό και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται κάθε χώρος παίζουν ρόλο στην τελική απόδοση. Γι’ αυτό και η σωστή διαστασιολόγηση και μελέτη της εγκατάστασης είναι εξίσου σημαντικές με την επιλογή του ίδιου του εξοπλισμού.

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Πόσο θα μειωθεί ο λογαριασμός μου;

Στην πραγματικότητα, η απάντηση εξαρτάται από το σπίτι, το σύστημα που αντικαθίσταται, τη χρήση, τις εξωτερικές συνθήκες και την ποιότητα της εγκατάστασης. Αυτό που μπορεί να προσφέρει ένα σύγχρονο σύστημα είναι κάτι εξίσου σημαντικό, περισσότερο έλεγχο. Να μπορείτε δηλαδή να επιλέξετε τη θερμοκρασία που θέλετε, να προσαρμόζετε τη λειτουργία στις ανάγκες κάθε χώρου, να έχετε θέρμανση και ψύξη από ένα σύστημα, να διαχειρίζεστε πιο εύκολα τη λειτουργία του σπιτιού σας. Και, τελικά, να αξιοποιείτε την ενέργεια με τρόπο που ταιριάζει περισσότερο στη δική σας καθημερινότητα.

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AUX: Καινοτομία με παγκόσμια εμβέλεια

Με 8 Κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης και 18 βάσεις παραγωγής σε όλον τον κόσμο, η AUX συγκαταλέγεται στους κορυφαίους κατασκευαστές κλιματιστικών παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων AUX έχει η Westnet, μέλος του Ομίλου Olympia.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.auxsolutions.gr

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