Η Βιοιατρική αποκτά νέα εταιρική ταυτότητα εκφράζοντας τη νέα εποχή στη φροντίδα της υγείας

Η αξιοπιστία, η ποιότητα των υπηρεσιών και η εξατομικευμένη φροντίδα αποτελούν βασικές προτεραιότητες για έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται στον κλάδο της υγείας.

Αυτά είναι τα στοιχεία που διαμορφώνουν και τη νέα εταιρική ταυτότητα της Βιοιατρικής. Με 45 χρόνια παρουσίας στον χώρο της υγείας, ο Όμιλος ανανεώνει την εικόνα του και επανασυστήνεται, εκφράζοντας την εξέλιξη και τη στρατηγική του για τα επόμενα χρόνια. Στη βάση του παραμένουν οι αξίες που έχουν διαμορφώσει τη σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό, ενώ η πρόληψη, η τεχνολογία και η εξατομικευμένη φροντίδα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Τι εκφράζει η νέα οπτική ταυτότητα

Το σήμα της Βιοιατρικής, όπως είχε καθιερωθεί μέχρι σήμερα, αποτελεί ένα αναγνωρίσιμο σημείο αναφοράς για το κοινό, αποπνέοντας οικειότητα και εμπιστοσύνη. Συνδέεται επίσης με τη διαχρονική παρουσία του Ομίλου στον χώρο της υγείας και τη δέσμευσή του να προσφέρει ολοκληρωμένες διαγνωστικές υπηρεσίες με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Η ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας βασίζεται σε αυτή την κληρονομιά και αποτυπώνει την εξέλιξη της Βιοιατρικής και τη νέα της κατεύθυνση. Η νέα οπτική γλώσσα εκφράζεται μέσα από μια καθαρή, γεωμετρική φόρμα, η οποία συμβολίζει την ακρίβεια της τεχνολογίας στη διάγνωση, καθώς και την αξιοπιστία.

Bioiαtriki. Live long, live well

Το νέο λογότυπο συνδυάζει τη διεθνή εξωστρέφεια με μια διακριτική αναφορά στην ελληνική καταγωγή του Ομίλου. Παράλληλα, η φράση «Πρόληψη & Διάγνωση» αναδεικνύει τον βασικό ρόλο της Βιοιατρικής: να παρέχει αξιόπιστες διαγνωστικές υπηρεσίες και να συμβάλλει στον έγκαιρο εντοπισμό και την αξιολόγηση των αναγκών υγείας. Η επιστημονική γνώση και τα σύγχρονα μέσα υποστηρίζουν αυτή την αποστολή, με στόχο τη διαφύλαξη της καλής υγείας.

Ο Σωτήρης Ρωμανός, Senior Commercial Director του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ περιγράφει τη σύνδεση της νέας εταιρικής εικόνας με την πορεία και τις προτεραιότητες του Ομίλου: «Η νέα ταυτότητα δεν αλλάζει αυτό που είναι η Βιοιατρική. Εκφράζει πιο καθαρά αυτό στο οποίο έχουμε εξελιχθεί και την κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να κινηθούμε: με την ίδια προσήλωση στην αξιοπιστία και την επιστημονική ακρίβεια, αλλά με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη, την τεχνολογία και την εξατομικευμένη φροντίδα», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Η φιλοσοφία της Βιοιατρικής

Η Βιοιατρική κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με ένα δίκτυο 74 Διαγνωστικών Κέντρων σε Ελλάδα και Κύπρο. Κάθε χρόνο δέχεται περισσότερες από 3 εκατομμύρια επισκέψεις, ενώ απασχολεί περισσότερους από 2.700 εργαζομένους, από τους οποίους οι 700 είναι ιατροί.

Το εξειδικευμένο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό, οι τεχνολογίες αιχμής και τα υψηλά πρότυπα ποιότητας αποτελούν το τρίπτυχο που εκφράζει τη φιλοσοφία του Ομίλου. Επενδύοντας σε αυτό, έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη διαφύλαξη της καλής υγείας παρέχοντας υπηρεσίες που ενισχύουν τις δυνατότητες της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Το αποδεικνύουν άλλωστε, οι περισσότερες από 800 διαπιστευμένες εξετάσεις που διενεργούνται στα Διαγνωστικά Κέντρα που διαθέτει, η μεγαλύτερη έκταση διαπιστευμένων εργαστηριακών εξετάσεων στην Ελλάδα.

Επιπλέον, κάθε χρόνο στην Βιοιατρική πραγματοποιούνται πάνω από 20 εκατομμύρια διαγνωστικές εξετάσεις, γεγονός που αποδεικνύει ότι το κοινό την εμπιστεύεται, ενώ επενδύει συστηματικά σε διαγνωστικά συστήματα νέας γενιάς, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει. Δεν είναι τυχαίο ότι, στον πυρήνα της λειτουργίας του βρίσκεται ένα πλήρως αυτοματοποιημένο εργαστήριο, το οποίο θεωρείται από τα κορυφαία στην Ευρώπη. Εκεί, η αυτοματοποίηση και η ιχνηλασιμότητα κάθε δείγματος ενισχύουν την αξιοπιστία και τη σταθερή ποιότητα των αποτελεσμάτων της Βιοιατρικής.

Η εξέλιξη λέμε πολλές φορές πως είναι μονόδρομος, καθώς οι συνθήκες και οι απαιτήσεις στον χώρο της υγείας μεταβάλλονται διαρκώς. Ωστόσο, η ουσιαστική εξέλιξη δεν είναι δεδομένη. Απαιτεί όραμα, συνέπεια και διαρκή επένδυση στο μέλλον. Η ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα της Βιοιατρικής αποτυπώνει αυτή ακριβώς τη διαδρομή: έναν Όμιλο που εξελίσσεται, επενδύει συστηματικά στην καινοτομία και διαμορφώνει με σαφήνεια την επόμενη ημέρα του. Γιατί, έπειτα από 45 χρόνια παρουσίας στον χώρο της υγείας, μπορεί να αλλάζουν η τεχνολογία, τα μέσα και οι δυνατότητες, όμως παραμένει σταθερή η δέσμευση της Βιοιατρικής να θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο, συμβάλλοντας σε μια καλύτερη ζωή.