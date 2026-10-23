Ασκήσεις Πολεμικού Ναυτικού: Βύθισαν τορπίλη την παροπλισμένη φρεγάτα «Μπουμπουλίνα»

Snapshot Η παροπλισμένη φρεγάτα «Μπουμπουλίνα» βυθίστηκε με βολή τορπίλης SUT από υποβρύχιο κατά τις ασκήσεις του Πολεμικού Ναυτικού.

Σε βολές κατευθυνομένων βλημάτων SPIKE NLOS και ER συμμετείχαν ελληνικές και ισραηλινές ναυτικές μονάδες στην περιοχή του Βόρειου Κρητικού Πελάγους.

Οι βολές από Κανονιοφόρο και σκάφος ανορθόδοξου πολέμου επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα του νέου οπλικού συστήματος.

Η συνεργασία με το Ισραηλινό Ναυτικό ενίσχυσε την επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα και προωθεί τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στη διμερή συνάντηση των Αρχηγών Ναυτικών συμφωνήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε ναυτικές επιχειρήσεις, καινοτομία και νέες τεχνολογίες. Snapshot powered by AI

Βολές αποδοχής των κατευθυνομένων βλημάτων (Κ/Β) SPIKE NLOS και ER, στην διεξήχθησαν από το Πολεμικό Ναυτικό στην ευρύτερη περιοχή του Βόρειου Κρητικού Πελάγους παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, του Αρχηγού Ναυτικού του Ισραήλ Vice Admiral Eyal Harel, του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Δημητρίου-Ελευθερίου Κατάρα ΠΝ και του Αρχηγού Στόλου Αντιναυάρχου Χρήστου Σασιάκου ΠΝ.

Στις εν λόγω βολές συμμετείχαν Πλοία των Διοικήσεων, Φρεγατών (ΔΦΓ), Υποβρυχίων (ΔΥ), Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), Πλοίων Επιτηρήσεως (ΔΠΕ), και Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), Ελικόπτερα (Ε/Π) της Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ), μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και δύο πλοία φορείς κατευθυνομένων βλημάτων του Ισραηλινού Ναυτικού.

Επιπρόσθετα βολές K/B διεξήγαγαν και οι μονάδες του Ισραηλινού Ναυτικού. Το πλοίο στόχος ήταν η παροπλισμένη φρεγάτα τ.S ΦΓ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ (F-463), η οποία βυθίστηκε με βολή τορπίλης SUT από υποβρύχιο.

Οι βολές των Κ/Β πραγματοποιήθηκαν από Κανονιοφόρο (ΚΦ) τ. Μαχητής και από σκάφος ανορθόδοξου πολέμου (ΣΑΠ) τ.MARK-V με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την επιχειρησιακή αξία του νέου οπλικού συστήματος. Παράλληλα, η συνεργασία με πλοία του Ισραηλινού Ναυτικού συνέβαλε στην προαγωγή της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο Ναυτικών.

Στο πλαίσιο των βολών ο Αρχηγός ΓΕΝ και ο Αρχηγός Ναυτικού του Ισραήλ είχαν διμερή συνάντηση επί της ΦΓ ΨΑΡΑ όπου αντάλλαξαν απόψεις επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς και στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Ναυτικών, με σκοπό την προαγωγή της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να διευρύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς των ναυτικών επιχειρήσεων, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών.