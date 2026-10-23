Ασκήσεις Πολεμικού Ναυτικού: Βύθισαν τορπίλη την παροπλισμένη φρεγάτα «Μπουμπουλίνα»

Το πλοίο στόχος ήταν η παροπλισμένη φρεγάτα τ.S ΦΓ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ (F-463), η οποία βυθίστηκε με βολή τορπίλης SUT από υποβρύχιο.

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ασκήσεις Πολεμικού Ναυτικού: Βύθισαν τορπίλη την παροπλισμένη φρεγάτα «Μπουμπουλίνα»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η παροπλισμένη φρεγάτα «Μπουμπουλίνα» βυθίστηκε με βολή τορπίλης SUT από υποβρύχιο κατά τις ασκήσεις του Πολεμικού Ναυτικού.
  • Σε βολές κατευθυνομένων βλημάτων SPIKE NLOS και ER συμμετείχαν ελληνικές και ισραηλινές ναυτικές μονάδες στην περιοχή του Βόρειου Κρητικού Πελάγους.
  • Οι βολές από Κανονιοφόρο και σκάφος ανορθόδοξου πολέμου επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα του νέου οπλικού συστήματος.
  • Η συνεργασία με το Ισραηλινό Ναυτικό ενίσχυσε την επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα και προωθεί τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Στη διμερή συνάντηση των Αρχηγών Ναυτικών συμφωνήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε ναυτικές επιχειρήσεις, καινοτομία και νέες τεχνολογίες.
Snapshot powered by AI

Βολές αποδοχής των κατευθυνομένων βλημάτων (Κ/Β) SPIKE NLOS και ER, στην διεξήχθησαν από το Πολεμικό Ναυτικό στην ευρύτερη περιοχή του Βόρειου Κρητικού Πελάγους παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, του Αρχηγού Ναυτικού του Ισραήλ Vice Admiral Eyal Harel, του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Δημητρίου-Ελευθερίου Κατάρα ΠΝ και του Αρχηγού Στόλου Αντιναυάρχου Χρήστου Σασιάκου ΠΝ.

Στις εν λόγω βολές συμμετείχαν Πλοία των Διοικήσεων, Φρεγατών (ΔΦΓ), Υποβρυχίων (ΔΥ), Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), Πλοίων Επιτηρήσεως (ΔΠΕ), και Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), Ελικόπτερα (Ε/Π) της Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ), μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και δύο πλοία φορείς κατευθυνομένων βλημάτων του Ισραηλινού Ναυτικού.

Επιπρόσθετα βολές K/B διεξήγαγαν και οι μονάδες του Ισραηλινού Ναυτικού. Το πλοίο στόχος ήταν η παροπλισμένη φρεγάτα τ.S ΦΓ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ (F-463), η οποία βυθίστηκε με βολή τορπίλης SUT από υποβρύχιο.

Οι βολές των Κ/Β πραγματοποιήθηκαν από Κανονιοφόρο (ΚΦ) τ. Μαχητής και από σκάφος ανορθόδοξου πολέμου (ΣΑΠ) τ.MARK-V με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την επιχειρησιακή αξία του νέου οπλικού συστήματος. Παράλληλα, η συνεργασία με πλοία του Ισραηλινού Ναυτικού συνέβαλε στην προαγωγή της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο Ναυτικών.

Στο πλαίσιο των βολών ο Αρχηγός ΓΕΝ και ο Αρχηγός Ναυτικού του Ισραήλ είχαν διμερή συνάντηση επί της ΦΓ ΨΑΡΑ όπου αντάλλαξαν απόψεις επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς και στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Ναυτικών, με σκοπό την προαγωγή της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να διευρύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς των ναυτικών επιχειρήσεων, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:52ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 35χρονης από το Λαγονήσι Αττικής

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη ανακοίνωση της Pizza Fan: Σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Κατέρρευσε τμήμα της ιστορικής προβλήτας του Μπράιτον - Το παρέσυραν τα τεράστια κύματα

18:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ψάχνουν ποιοι από τους 49 αγώνες ήταν στο στοίχημα, από σχολικά πρωταθλήματα έως τη GBL – Σε τουλάχιστον 18 αναμετρήσεις συμμετείχε ο Προμηθέας Πατρών

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι για ειρηνευτικές συνομιλίες

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ο Βαγγέλης Τσάπας, ένας εκ των μαρτύρων κατηγορίας απαντά στους ισχυρισμούς Λιόλιου και αποκαλύπτει το σκοτεινό παρασκήνιο και το στήσιμο ακόμη και σχολικών αγώνων

18:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά και πιο γρήγορα οι αιτήσεις για πιστοποίηση καταγωγής προϊόντων

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Το ζευγάρι που αφιέρωσε τη ζωή του στα ρακούν - Η τραγική ιστορία που άλλαξε τα πάντα

18:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παναγιώτης Μάργαρης και Κατερίνα Βελεσιώτου στη σκηνή με τη «Μεσόγειο»

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Φιντάν: Μιλάμε κι εμείς με την Αίγυπτο για την ΑΟΖ

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Ασκήσεις Πολεμικού Ναυτικού: Βύθισαν τορπίλη την παροπλισμένη φρεγάτα «Μπουμπουλίνα»

18:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Θέλουμε η γνώση να γίνεται καινοτομία, επενδύσεις και ποιοτικές θέσεις εργασίας»

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 45χρονος δύτης στο Λευκαντί

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Από τη Ρωσία στην Κίνα ο Σρέντερ: Μετά τα γενέθλια Πούτιν, στο πλευρό του Ουάνγκ Γι

18:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βρούτσης: «Ορκωτοί λογιστές θα ελέγχουν πλέον τις Ομοσπονδίες σε όλα τα αθλήματα»

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Διαμαρτυρία για την μετονομασία της οδού Μάρκου Μπότσαρη σε οδό Γιώργου Μαζωνάκη

17:57LIFESTYLE

Το Σόι σου: Οι Τριαντάφυλλοι μπλέκουν με την αστυνομία

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Κατάφερε το «ακατόρθωτο» - Τοπική εκεχειρία Ρωσίας - Ουκρανίας για ανθρωπιστικούς λόγους

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Βίντεο-ντοκουμέντο αποκαλύπτει το κόλπο με τις αποδείξεις «κέρασμα» και την κρύπτη με τα χιλιάδες ευρώ

17:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Την παραίτηση όλων των μελών της ΚΕΔ/ΕΟΚ, ζήτησαν οι Πράσινοι!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:07ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Συναγερμός για τσουνάμι έπετα από 12 σεισμούς, εκκενώθηκαν σχολεία

15:32LIFESTYLE

«Studio στις 3» και «Στούντιο 4»: Η τηλεθέαση των δύο εκπομπών

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Διαμαρτυρία για την μετονομασία της οδού Μάρκου Μπότσαρη σε οδό Γιώργου Μαζωνάκη

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Στα 9 του χρόνια πήγε στο πανεπιστήμιο και στα 18 του κάνει διδακτορικό στη Φυσική - «Δεν έχασε την παιδική του ηλικία!» 

12:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαδόπουλος: Έρχονται και άλλοι σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ

11:26WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης: Airbus A321 της Pegasus επιχείρησε να απογειωθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του αντεισαγγελέα Φλωρίδη εξετάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης για το άρθρο με τίτλο «φλέβα διαφθοράς»

14:40ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αποκλειστικό Newsbomb: Ποιους επιπλέον αγώνες θεωρεί η εισαγγελία ύποπτους και περιλαμβάνονται στη δικογραφία

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα από ECMWF και GEFS για τη νέα εβδομάδα - Η ανάλυση Κολυδά

15:23WHAT THE FACT

Η 39χρονη που έχει «τη δύναμη του Σούπερμαν»: Η «μεταφυσική» όραση ακτινών Χ που διχάζει την επιστήμη

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Φιντάν: Μιλάμε κι εμείς με την Αίγυπτο για την ΑΟΖ

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 45χρονος δύτης στο Λευκαντί

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Βίντεο-ντοκουμέντο αποκαλύπτει το κόλπο με τις αποδείξεις «κέρασμα» και την κρύπτη με τα χιλιάδες ευρώ

06:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για τον φετινό χειμώνα – Τι δείχνουν οι προγνώσεις για την Ελλάδα

16:54ΚΟΣΜΟΣ

«Η γυναίκα με τα κόκκινα»: Συγκλονιστική σκηνή - Η στιγμή που κανόνι νερού εκτοξεύει στον «αέρα» ανέμελη διαδηλώτρια

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: «Διαφωνούμε με τη δίωξη, στοιχεία υπερβολής στις κατηγορίες» λέει ο δικηγόρος των 23 κατηγορούμενων

03:44ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Τελευταίες ημέρες με τη θερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Κατάφερε το «ακατόρθωτο» - Τοπική εκεχειρία Ρωσίας - Ουκρανίας για ανθρωπιστικούς λόγους

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Ασκήσεις Πολεμικού Ναυτικού: Βύθισαν τορπίλη την παροπλισμένη φρεγάτα «Μπουμπουλίνα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ