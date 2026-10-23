Εξαφάνιση 35χρονης από το Λαγονήσι Αττικής

Snapshot Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία της στις 22/10/2026 μετά από αίτημα της οικογένειάς της λόγω πιθανού κινδύνου για τη ζωή της.

Η Μαρία έχει ύψος 1,70 μ., αδύνατη, με πράσινα μάτια και μαύρα μαλλιά, ενώ το ντύσιμό της την ημέρα της εξαφάνισης είναι άγνωστο.

Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω της Εθνικής Γραμμής 1017, της αστυνομίας ή της εφαρμογής Missing Alert. Snapshot powered by AI

Στις 19/10/2026, εξαφανίστηκε η Μαρία Μανωλάκου, 35 ετών, από το Λαγονήσι Αττικής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης σήμερα στις 22/10/26, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Η Μαρία Μανωλάκου έχει ύψος 1,70 μ. και είναι αδύνατη. Έχει πράσινα μάτια και μαύρα μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.