Ηράκλειο: Ζητούν λύση για την 80χρονη χήρα που της ζητούν 10.000 ευρώ
Τη λήψη άμεσων μέτρων για την υπόθεση μιας 80χρονης χήρας από το Ηράκλειο, από την οποία ζητείται να επιστρέψει 10.000 ευρώ ως αναδρομικά από τη σύνταξη χηρείας, ζητά η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ νομού Ηρακλείου
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Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, εκπρόσωποι της Ένωσης επισκέφθηκαν το ΕΦΚΑ Αλικαρνασσού, διεκδικώντας λύση για την ηλικιωμένη και νομοθετική παρέμβαση για τους δικαιούχους συντάξεων χηρείας του πρώην ΟΓΑ.
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