Ηράκλειο: Ζητούν λύση για την 80χρονη χήρα που της ζητούν 10.000 ευρώ

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, εκπρόσωποι της Ένωσης επισκέφθηκαν το ΕΦΚΑ Αλικαρνασσού, διεκδικώντας λύση για την ηλικιωμένη και νομοθετική παρέμβαση για τους δικαιούχους συντάξεων χηρείας του πρώην ΟΓΑ.

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