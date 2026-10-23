Άγριος ξυλοδαρμός 47χρονου στο Ρέθυμνο
Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου κατέληξε ένας 47χρονος άνδρας, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από τέσσερα άτομα, τα οποία φέρονται να επιχείρησαν να του αρπάξουν το σακίδιο που μετέφερε.
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Ο άνδρας επέστρεφε από το Ηράκλειο στο σπίτι του στο Ρέθυμνο, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τους τέσσερις αγνώστους, οι οποίοι φορούσαν κράνη. Μέσα στο σακίδιό του υπήρχαν ένα πανό και προσωπικά αντικείμενα. Όταν προσπάθησε να αντισταθεί, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα.
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