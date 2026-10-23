Άγριος ξυλοδαρμός 47χρονου στο Ρέθυμνο

Ο άνδρας επέστρεφε από το Ηράκλειο στο σπίτι του στο Ρέθυμνο, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τους τέσσερις αγνώστους, οι οποίοι φορούσαν κράνη. Μέσα στο σακίδιό του υπήρχαν ένα πανό και προσωπικά αντικείμενα. Όταν προσπάθησε να αντισταθεί, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα.

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