Αττική Οδός: Τροχαίο στο ύψος της Κηφισίας – Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών
Οι καθυστερήσεις σημειώνονται από το ύψος της Ανθούσας έως την Κηφισίας
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- Συμβάν τροχαίου σημειώθηκε στην αριστερή λωρίδα της Αττικής Οδού στο ύψος της Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
- Οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα ξεπερνούν τα 30 λεπτά από την Ανθούσα έως την Κηφισίας.
- Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 10 έως 15 λεπτά μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας.
- Υπάρχουν επίσης καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία.
Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Αττική οδό αυτή την ώρα έπειτα από σύγκρουση οχημάτων στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας ύψος Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Οι καθυστερήσεις σημειώνονται από το ύψος της Ανθούσας έως την Κηφισίας. Συγκεκριμένα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο απαιτούνται 10 με 15 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, άνω των 30 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας και 10 έως 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.
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