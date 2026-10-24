Μήλος: Τα 503 επιπλέον τετραγωνικά του White Coast - Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας

Snapshot Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ζήτησε την ανάκληση των οικοδομικών αδειών του ξενοδοχειακού συγκροτήματος White Coast στη Μήλο λόγω σοβαρών ελλείψεων και προβλημάτων στη νομιμότητά τους.

Διαπιστώθηκε ότι το ακίνητο έχει πρόσωπο σε αγροτική οδό και όχι σε νομίμως αναγνωρισμένη οδό, κάτι που αμφισβητεί τη δυνατότητα νόμιμης δόμησης.

Υπάρχουν αποκλίσεις στον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης, με απόκλιση 563 τετραγωνικών μέτρων που ευνόησαν τον ιδιοκτήτη.

Η Αρχή εισηγείται πειθαρχική διερεύνηση της τότε προϊσταμένης της Υπηρεσίας Δόμησης Μήλου και διαβίβασε το πόρισμα στην εισαγγελία για πιθανές ποινικές ευθύνες.

Ζητείται αναστολή εργασιών και νέων αδειών σε περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος της Μήλου μέχρι να ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός για την προστασία του περιβάλλοντος. Snapshot powered by AI

Σοβαρά ερωτήματα για τη νομιμότητα της αδειοδότησης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος White Coast στη Μήλο εγείρει πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), το οποίο καταγράφει σημαντικές ελλείψεις και προβλήματα στις οικοδομικές άδειες της μονάδας. Η Αρχή ζητεί την ανάκληση των σχετικών αδειών, ενώ παράλληλα εισηγείται την πειθαρχική διερεύνηση της τότε προϊσταμένης της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) Μήλου, για τον τρόπο με τον οποίο ασκήθηκε ο έλεγχος της υπόθεσης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Καθημερινής», το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στους αρμόδιους φορείς. Τα ευρήματα αφορούν τόσο τη δυνατότητα οικοδόμησης στο συγκεκριμένο ακίνητο όσο και τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών, την πληρότητα του φακέλου και τη διαδικασία έγκρισης των σχεδίων.

Το ζήτημα της πρόσβασης και της αναγνωρισμένης οδού

Κεντρικό σημείο της έκθεσης αποτελεί η διαπίστωση ότι το ακίνητο στο οποίο αναπτύχθηκε το White Coast φέρεται να έχει πρόσωπο σε αγροτική οδό, δηλαδή σε χωματόδρομο, όπως προκύπτει από το τοπογραφικό διάγραμμα που περιλαμβάνεται στον φάκελο της εταιρείας V Tourism.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας επισημαίνει ότι η ύπαρξη προσώπου σε νομίμως αναγνωρισμένη οδό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εξέταση της δυνατότητας δόμησης. Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, η αναγνώριση μιας οδού προϋποθέτει σχετική διοικητική πράξη, ενώ η απλή ύπαρξη αγροτικού δρόμου δεν αρκεί από μόνη της για να καταστήσει ένα γήπεδο οικοδομήσιμο.

Με βάση αυτή την προσέγγιση, η Αρχή θέτει υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της αρχικής αδειοδότησης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, καθώς και των μεταγενέστερων αναθεωρήσεων των αδειών του.

Το ζήτημα αποκτά ευρύτερη σημασία, καθώς, σύμφωνα με την έκθεση, αντίστοιχες ερμηνείες της πολεοδομικής νομοθεσίας από την ΥΔΟΜ Μήλου έχουν απασχολήσει και άλλες υποθέσεις οικοδομικών αδειών στο νησί.

Από τις 99 κλίνες στην επέκταση των εγκαταστάσεων

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα αδειοδοτήθηκε το 2019 με δυναμικότητα 99 κλινών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοσιεύματος, το πρώτο κτίριο, δυναμικότητας 50 κλινών, είχε ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Στη συνέχεια, η οικοδομική άδεια αναθεωρήθηκε δύο φορές, το 2021 και το 2024, με τις νέες προβλέψεις να οδηγούν σε σημαντική επέκταση της μονάδας, κατά 167 επιπλέον κλίνες.

Ωστόσο, η ΕΑΔ εντοπίζει προβλήματα όχι μόνο ως προς τη δυνατότητα δόμησης του ακινήτου, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκαν οι επιτρεπόμενοι όροι δόμησης. Οι αποκλίσεις αυτές, σύμφωνα με το πόρισμα, είχαν ως αποτέλεσμα να προκύψουν ευνοϊκότερα πολεοδομικά μεγέθη για τον ιδιοκτήτη.

Απόκλιση 563 τετραγωνικών μέτρων στον συντελεστή δόμησης

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης, ο οποίος, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υπολογίστηκε με τιμή 0,20 αντί της προβλεπόμενης τιμής 0,18.

Η συγκεκριμένη απόκλιση είχε ουσιαστική επίδραση στο επιτρεπόμενο μέγεθος της οικοδομής. Για έκταση περίπου 28 στρεμμάτων, η συνολική επιτρεπόμενη δόμηση υπολογίστηκε σε 5.634 τετραγωνικά μέτρα, αντί των 5.070 τετραγωνικών μέτρων που θα προέκυπταν με την ορθή εφαρμογή του συντελεστή.

Η διαφορά ανέρχεται σε 563 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία, σύμφωνα με το πόρισμα, προστέθηκαν στο επιτρεπόμενο μέγεθος δόμησης λόγω του εσφαλμένου υπολογισμού.

Η Αρχή καταγράφει, παράλληλα, ασυνέπειες και αποκλίσεις μεταξύ των επιμέρους εγγράφων του φακέλου, όπως τα τοπογραφικά διαγράμματα, τα διαγράμματα κάλυψης, οι οικοδομικές άδειες και οι τεχνικές εκθέσεις. Οι διαφορές αυτές δυσχεραίνουν τον έλεγχο της ορθότητας των εγκρίσεων και της εφαρμογής των πολεοδομικών διατάξεων.

Ελλείψεις στον ηλεκτρονικό φάκελο και ερωτήματα για τις εγκρίσεις

Πρόσθετες επισημάνσεις αφορούν την πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου στο σύστημα e-Άδειες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν είχαν αναρτηθεί όλα τα θεωρημένα σχέδια, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πλήρης αντιπαραβολή τους με εκείνα που είχαν εγκριθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ).

Η έκθεση εγείρει, επίσης, ερωτήματα για τη διαδικασία των εγκρίσεων και την τεκμηρίωση των γνωμοδοτήσεων. Η ΕΑΔ επισημαίνει ότι οι διαφορές ανάμεσα στα σχέδια που προεγκρίθηκαν και στα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση ή την αναθεώρηση των αδειών δεν επέτρεπαν έναν ολοκληρωμένο έλεγχο της διαδικασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνονται παρατηρήσεις και για τη λειτουργία των αρμόδιων συλλογικών οργάνων, με την Αρχή να υπογραμμίζει τη σημασία της επαρκούς τεκμηρίωσης των αποφάσεων που αφορούν κατασκευές σε περιοχές με ιδιαίτερη περιβαλλοντική και γεωλογική αξία.

Στο επίκεντρο και η ευθύνη της πολεοδομικής υπηρεσίας

Μεταξύ των εισηγήσεων του πορίσματος περιλαμβάνεται η πειθαρχική διερεύνηση της τότε προϊσταμένης της ΥΔΟΜ Μήλου, Ελισάβετ Χωριανοπούλου, για ενδεχόμενες πλημμέλειες κατά τον έλεγχο της υπόθεσης. Η Αρχή ζητεί να κινηθεί η σχετική διαδικασία εντός δύο μηνών.

Παράλληλα, το πόρισμα διαβιβάζεται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, προκειμένου να εξεταστεί εάν προκύπτουν ζητήματα ποινικών ευθυνών. Η παραπομπή για διερεύνηση δεν συνιστά διαπίστωση ποινικής ενοχής, καθώς τα σχετικά ζητήματα πρέπει να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Aρχές.

Η έκθεση επεκτείνεται και σε ευρύτερα ζητήματα που αφορούν την προστασία της γης στη Μήλο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα, εξετάζονται καταγγελίες σχετικά με την κατάτμηση εκτάσεων και πιθανές επεκτάσεις ιδιοκτησιών προς τη θάλασσα, σε δημόσιες εκτάσεις. Για το συγκεκριμένο ακίνητο διατυπώνονται, επίσης, ερωτήματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την καταχώρισή του στο Κτηματολόγιο.

Έκκληση για προστασία των ευαίσθητων περιοχών της Μήλου

Πέρα από την υπόθεση του White Coast, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας καλεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να λάβει μέτρα για την αποτροπή τετελεσμένων, προτείνοντας την αναστολή εργασιών και της έκδοσης νέων αδειών σε περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος, έως ότου ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός.

Η πρόταση συνδέεται με την ανάγκη να προστατευθούν περιοχές που διαθέτουν μοναδικά γεωλογικά χαρακτηριστικά και σημαντική περιβαλλοντική αξία, σε ένα νησί όπου η τουριστική ανάπτυξη ασκεί αυξανόμενες πιέσεις στον χώρο.

Στο μεταξύ, το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε απορρίψει πρόσφατα την προσφυγή της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και του Ομίλου Φίλων Βουνού και Θάλασσας Μήλου κατά της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του συγκροτήματος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, για λόγους που σχετίζονταν με την εκπρόθεσμη κατάθεση της προσφυγής.

Η εξέλιξη αυτή αφορά τη συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία και δεν αναιρεί αυτομάτως τα ζητήματα πολεοδομικής νομιμότητας που εξετάζει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κριθεί η πορεία των εισηγήσεων της Αρχής, με βασικό ζητούμενο την αξιολόγηση των οικοδομικών αδειών, τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Μήλου.