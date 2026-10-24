Μαρούσι: Πεζός παρασύρθηκε από ΙΧ στην Ανδρέα Παπανδρέου - Σοβαρά τραυματισμένος

Snapshot Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 7:10 το πρωί, στο ρεύμα προς Κηφισιά, κοντά στη Νερατζιωτίσσης.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι 39χρονος Έλληνας, ενώ η ταυτότητα του πεζού δεν έχει αποκαλυφθεί.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν άγνωστες. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στο Μαρούσι, όταν ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 7:10, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά, κοντά στη συμβολή με την οδό Νερατζιωτίσσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο οδηγούσε 39χρονος Έλληνας, ενώ ο τραυματίας εκτιμάται ότι είναι ηλικίας 30 έως 40 ετών. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον πεζό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.