Πειραιάς: Στο νοσοκομείο ο αντιδήμαρχος Πειραιά Βοϊδονικόλας που αυτοτραυματίστηκε με πιστόλι

Snapshot Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2:45 τα ξημερώματα της 24ης Οκτωβρίου στην οδό Παλαμηδίου 54.

Ο τραυματισμός φέρεται να προκλήθηκε από αυτοτραυματισμό με νόμιμα κατεχόμενο πιστόλι.

Στον χώρο βρέθηκαν μία βολίδα και ένας κάλυκας διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού παραμένουν υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Στο Λαϊκό Νοσοκομείο διακομίστηκε ο ο αντιδήμαρχος Πειραιά Γιάννης Βοϊδονικόλας ο οποίος τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο αριστερό πόδι, ενώ βρισκόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Πειραιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2:45 τα ξημερώματα του Σαββάτου, 24 Οκτωβρίου, στην οδό Παλαμηδίου 54. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 55χρονος φέρεται να αυτοτραυματίστηκε με πιστόλι που κατείχε νόμιμα, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο αντιδήμαρχος έχει τραυματιστεί στη μηριαία αρτηρία.

Κατά την έρευνα στον χώρο του περιστατικού εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν μία βολίδα και ένας κάλυκας διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 55χρονος παραμένουν υπό διερεύνηση.