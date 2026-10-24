Αλλαγή ώρας: Απόψε γυρνάμε τα ρολόγια πίσω - Κερδίζουμε μία ώρα ύπνου

Τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου τίθεται σε ισχύ η χειμερινή ώρα. Στις 04:00 οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, στις 03:00, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη χειμερινή ώρα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Αλλαγή ώρας: Απόψε γυρνάμε τα ρολόγια πίσω - Κερδίζουμε μία ώρα ύπνου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου τα ρολόγια θα γυρίσουν μία πίσω, στις 04:00 θα γυρίσουν στις 03:00, σηματοδοτώντας την έναρξη της χειμερινής ώρας.
  • Η αλλαγή ώρας γίνεται δύο φορές τον χρόνο για καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
  • Η ιδέα της αλλαγής ώρας προτάθηκε αρχικά τον 18ο αιώνα και εφαρμόστηκε στην Ευρώπη κυρίως από τη δεκαετία του 1970 λόγω ενεργειακής κρίσης.
  • Στην Ελλάδα η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ρύθμιση από το 1996, με μετάβαση στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και επιστροφή στη χειμερινή τον Οκτώβριο.
  • Υπάρχει συζήτηση για την κατάργηση της αλλαγής ώρας λόγω πιθανών επιπτώσεων στον βιολογικό ρυθμό και αμφιβολιών για την ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά το μέτρο συνεχίζει να ισχύει.
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την αλλαγή της ώρας, καθώς αύριο, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω. Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί στις 04:00 τα ξημερώματα, όταν η ώρα θα επιστρέψει στις 03:00, δίνοντας στους περισσότερους την ευκαιρία να απολαύσουν μία επιπλέον ώρα ύπνου.

Η μετάβαση από τη θερινή στη χειμερινή ώρα πραγματοποιείται κάθε φθινόπωρο, ενώ η επιστροφή στη θερινή ώρα γίνεται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, όταν οι δείκτες προχωρούν μία ώρα μπροστά.

Γιατί αλλάζει η ώρα δύο φορές τον χρόνο

Η αλλαγή της ώρας συνδέεται ιστορικά με την προσπάθεια καλύτερης αξιοποίησης του φυσικού φωτός και περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας. Με τη θερινή ώρα, το φως της ημέρας αξιοποιείται περισσότερο κατά τις απογευματινές ώρες, ενώ η χειμερινή ώρα επαναφέρει τα ρολόγια στην κανονική τους ρύθμιση.

Η λογική πίσω από το μέτρο είναι να προσαρμόζεται η καθημερινότητα στη διάρκεια της ημέρας, περιορίζοντας, όπου αυτό είναι εφικτό, την ανάγκη για τεχνητό φωτισμό. Ωστόσο, τα οφέλη της αλλαγής ώρας στην εξοικονόμηση ενέργειας εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης.

Πώς ξεκίνησε η ιδέα της αλλαγής ώρας

Η ιδέα της αξιοποίησης του φυσικού φωτός αποδίδεται συχνά στον Βενιαμίν Φραγκλίνο, ο οποίος αναφέρθηκε στο ζήτημα ήδη από το 1784. Αργότερα, το 1907, ο Βρετανός επιχειρηματίας Γουίλιαμ Γουίλετ υποστήριξε την αλλαγή της ώρας, δημοσιεύοντας σχετική πρόταση με τίτλο «Waste of Daylight». Η προσπάθειά του, ωστόσο, δεν οδήγησε τότε στην υιοθέτηση του μέτρου από τη βρετανική κυβέρνηση.

Μία ακόμη σημαντική συμβολή στην εξέλιξη της ιδέας είχε ο Νεοζηλανδός εντομολόγος Τζορτζ Χάντσον, ο οποίος το 1895 πρότεινε τη μετατόπιση της ώρας, καθώς η μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας τού έδινε περισσότερο χρόνο για τη συλλογή εντόμων.

Πότε καθιερώθηκε στην Ευρώπη

Η ενεργειακή διάσταση της αλλαγής ώρας απέκτησε ιδιαίτερη σημασία τη δεκαετία του 1970, κατά τη διάρκεια της πετρελαϊκής κρίσης, όταν πολλές ευρωπαϊκές χώρες αναζήτησαν τρόπους περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας.

Στην Ελλάδα, η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά δοκιμαστικά το 1932, από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου, με τα ρολόγια να τίθενται μία ώρα μπροστά.

Από το 1996 εφαρμόζεται ενιαία ευρωπαϊκή ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία την άνοιξη τα ρολόγια προχωρούν μία ώρα μπροστά και το φθινόπωρο επιστρέφουν μία ώρα πίσω.

Γιατί έχει ανοίξει η συζήτηση για την κατάργηση του μέτρου

Η αλλαγή ώρας εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις, καθώς μέρος της επιστημονικής κοινότητας επισημαίνει ότι η μετατόπιση του ωραρίου μπορεί να επηρεάζει τον ύπνο και τον βιολογικό ρυθμό του οργανισμού. Παράλληλα, διατυπώνονται αμφιβολίες για το κατά πόσο το μέτρο προσφέρει σήμερα ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας, δεδομένων των αλλαγών στις συνήθειες κατανάλωσης και στις σύγχρονες τεχνολογίες.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είχε τεθεί προς συζήτηση η κατάργηση της εποχικής αλλαγής ώρας, με τα κράτη-μέλη να καλούνται να αποφασίσουν αν θα διατηρούσαν μόνιμα τη θερινή ή τη χειμερινή ώρα. Ωστόσο, η σχετική πρωτοβουλία δεν εφαρμόστηκε και η αλλαγή ώρας εξακολουθεί να ισχύει.

Έτσι, τα ξημερώματα της Κυριακής τα ρολόγια θα γυρίσουν ξανά μία ώρα πίσω, ενώ η επόμενη αλλαγή αναμένεται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2027, όταν θα επιστρέψει η θερινή ώρα.

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