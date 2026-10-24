Ανατροπή τροχόσπιτου στην Αθηνών - Λαμίας: Σώα οικογένεια με ένα 10χρονο παιδί - Δείτε βίντεο

Snapshot Ο 59χρονος οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με το τροχόσπιτο να ανατρέπεται στη μέση του αυτοκινητόδρομου.

Παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος, οι επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκαν σοβαρά και αρνήθηκαν τη μεταφορά σε νοσοκομείο.

Η ανατροπή προκάλεσε αποκλεισμό δύο λωρίδων κυκλοφορίας και ουρές, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται μέσω παραδρόμου.

Την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, όταν τροχόσπιτο ανατράπηκε στο οδόστρωμα, στο ρεύμα προς Λαμία. Στο όχημα επέβαινε μία τριμελής οικογένεια, ανάμεσά τους και ένα κοριτσάκι 10 ετών, με όλους να βγαίνουν σώοι από το τροχαίο.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο 155,5ο χιλιόμετρο της Π.Α.Θ.Ε., λίγο μετά τον κόμβο των Λιβανατών. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 59χρονος οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στη μέση του αυτοκινητοδρόμου.

Παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος, ο οδηγός και οι δύο συνεπιβάτες του, μεταξύ των οποίων το 10χρονο παιδί, δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο τα μέλη της οικογένειας δεν επιθυμούσαν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν καλά στην υγεία τους.

Η ανατροπή του τροχόσπιτου είχε ως αποτέλεσμα να αποκλειστούν οι δύο βασικές λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Λαμία. Αρχικά, τα οχήματα διέρχονταν με δυσκολία και χαμηλές ταχύτητες από τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές.

Για την απομάκρυνση του οχήματος με γερανοφόρο και τον καθαρισμό του οδοστρώματος, η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων, σε συνεργασία με την παραχωρησιούχο εταιρεία, προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, τα οχήματα κατευθύνονταν μέσω του παραδρόμου των Λιβανατών έως τον κόμβο της Αρκίτσας, από όπου μπορούσαν να εισέλθουν εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Λαμία.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου διενεργεί το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.