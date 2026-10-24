Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας για την άσκηση «ΚΙΟΥΡΚΑ 2026»

Snapshot Θα υπάρξει πλήρης διακοπή κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα τμήματα του ρεύματος προς Λαμία, με εξαίρεση τα οχήματα που συμμετέχουν στην άσκηση.

Η αριστερή και μεσαία λωρίδα θα κλείσουν από τις 21:00 έως τις 03:00 μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 32,355 και 33,250.

Η δεξιά λωρίδα θα κλείσει από τις 22:00 έως τις 02:00 μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 33,250 και 33,500.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω βοηθητικής οδού, και οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν την οδική σήμανση και τις οδηγίες των τροχονόμων. Snapshot powered by AI

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, στην περιοχή του Δήμου Ωρωπού, λόγω της διεξαγωγής της άσκησης επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποχιονισμού με την ονομασία «ΚΙΟΥΡΚΑ 2026».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η άσκηση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, με εναλλακτική ημερομηνία την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, εφόσον απαιτηθεί.

Στο πλαίσιο των μέτρων, θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, με εξαίρεση εκείνων που θα συμμετέχουν στην άσκηση, σε συγκεκριμένα τμήματα του ρεύματος προς Λαμία.

Ειδικότερα, από τις 21:00 έως τις 03:00 της επόμενης ημέρας, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην αριστερή και τη μεσαία λωρίδα, από τη χιλιομετρική θέση 32,355 έως τη χιλιομετρική θέση 33,250.

Παράλληλα, από τις 22:00 έως τις 02:00 της επόμενης ημέρας, θα ισχύσει διακοπή της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα, από τη χιλιομετρική θέση 33,250 έως τη χιλιομετρική θέση 33,500.

Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών περιορισμών, η διέλευση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της βοηθητικής οδού της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας.

Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν στην περιοχή καλούνται να αποφεύγουν, εφόσον είναι δυνατόν, τα συγκεκριμένα σημεία κατά τις ώρες εφαρμογής των μέτρων, να συμμορφώνονται με την υφιστάμενη οδική σήμανση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων, προκειμένου να περιοριστεί η ταλαιπωρία και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.