Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας για την άσκηση «ΚΙΟΥΡΚΑ 2026»

Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας «ΚΙΟΥΡΚΑ 2026» στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, με εναλλακτική ημερομηνία την 10η Νοεμβρίου 2026

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας για την άσκηση «ΚΙΟΥΡΚΑ 2026»
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Θα υπάρξει πλήρης διακοπή κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα τμήματα του ρεύματος προς Λαμία, με εξαίρεση τα οχήματα που συμμετέχουν στην άσκηση.
  • Η αριστερή και μεσαία λωρίδα θα κλείσουν από τις 21:00 έως τις 03:00 μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 32,355 και 33,250.
  • Η δεξιά λωρίδα θα κλείσει από τις 22:00 έως τις 02:00 μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 33,250 και 33,500.
  • Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω βοηθητικής οδού, και οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν την οδική σήμανση και τις οδηγίες των τροχονόμων.
Snapshot powered by AI

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, στην περιοχή του Δήμου Ωρωπού, λόγω της διεξαγωγής της άσκησης επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποχιονισμού με την ονομασία «ΚΙΟΥΡΚΑ 2026».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η άσκηση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, με εναλλακτική ημερομηνία την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, εφόσον απαιτηθεί.

Στο πλαίσιο των μέτρων, θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, με εξαίρεση εκείνων που θα συμμετέχουν στην άσκηση, σε συγκεκριμένα τμήματα του ρεύματος προς Λαμία.

Ειδικότερα, από τις 21:00 έως τις 03:00 της επόμενης ημέρας, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην αριστερή και τη μεσαία λωρίδα, από τη χιλιομετρική θέση 32,355 έως τη χιλιομετρική θέση 33,250.

Παράλληλα, από τις 22:00 έως τις 02:00 της επόμενης ημέρας, θα ισχύσει διακοπή της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα, από τη χιλιομετρική θέση 33,250 έως τη χιλιομετρική θέση 33,500.

Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών περιορισμών, η διέλευση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της βοηθητικής οδού της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας.

Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν στην περιοχή καλούνται να αποφεύγουν, εφόσον είναι δυνατόν, τα συγκεκριμένα σημεία κατά τις ώρες εφαρμογής των μέτρων, να συμμορφώνονται με την υφιστάμενη οδική σήμανση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων, προκειμένου να περιοριστεί η ταλαιπωρία και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:42LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Δημήτρη Πιατά - Πέθανε η σύζυγός του, Λέλα

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πλημμυρίζουν οι δρόμοι από διαδηλωτές - Αλλαγή τοποθεσίας συγκέντρωσης στο Παρίσι - 70.000 αστυνομικοί επί ποδός

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Αστυνομικός στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι πήρε την ταυτότητα νεκρού άνδρα: Ξόδεψε 214.000 δολάρια για να ανακαινίσει το σπίτι του

14:29ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basket gate: Μετά το μπάσκετ, στο στόχαστρο και το ποδόσφαιρο - «Φύλλο και φτερό» τα οικονομικά των έξι κατηγορουμένων

14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται μέσα από επενδύσεις

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Σαλαμίνος λόγω πυρκαγιάς σε όχημα

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Drone της Πυροσβεστικής εντόπισε 76χρονο αγνοούμενο σε δύσβατη περιοχή - Συγκλονιστικές εικόνες από τη διάσωσή του

14:01ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Μεταβολή του καιρού από την Κυριακή - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο τροχαίο στην Καλλιθέα: 35χρονη έπεσε από μοτοσυκλέτα, εκτινάχθηκε στο αντίθετο ρεύμα και παρασύρθηκε από ΙΧ - Την εγκατέλειψε ο οδηγός της μηχανής κι εξαφανίστηκε

13:43ΚΟΣΜΟΣ

Ατμοσφαιρική ρύπανση: Αυτή είναι η πιο μολυσμένη πόλη της Ευρώπης - Ποιες ελληνικές είναι στη λίστα

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: 79χρονη έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης - Της απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ

13:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημητρακόπουλος για basketgate: «Δεν είναι κουτσομπολιά» - Τα μηνύματα που έβαλαν στο μικροσκόπιο 50 αγώνες

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας για την άσκηση «ΚΙΟΥΡΚΑ 2026»

13:03ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας σε όλη τη χώρα - Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί

12:59ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Με τη συμφωνία όλης της Ορθόδοξης Εκκλησίας οι υπογραφές για τη Μονή Σινά

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η κρίση στην Αλβανία: 10.000 πολίτες αναμένονται σήμερα στο συλλαλητήριο

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας σε Πατριάρχη Ιεροσολύμων: Αταλάντευτη η καταδίκη της τρομοκρατίας μετά την επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Είπαν στους γονείς ότι το μωρό τους πέθανε: Πέντε ώρες αργότερα το βρήκαν να αναπνέει στο νεκροτομείο

12:32ΚΟΣΜΟΣ

«Δυο εξωγήινοι σκοτώθηκαν στο Ρόσγουελ»: Νέα αρχεία από το Πεντάγωνο αποκαλύπτουν τι έγινε το 1947 - Το μυστικό του «Κτιρίου 84»

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Μαρκόπουλο: Νεκρός 43χρονος οδηγός μετά από πρόσκρουση σε μάντρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:55ΚΑΙΡΟΣ

Πολική δίνη: Ανατροπή στις αρχές Νοεμβρίου – Το σενάριο που μπορεί να αλλάξει τον καιρό στην Ελλάδα

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο τροχαίο στην Καλλιθέα: 35χρονη έπεσε από μοτοσυκλέτα, εκτινάχθηκε στο αντίθετο ρεύμα και παρασύρθηκε από ΙΧ - Την εγκατέλειψε ο οδηγός της μηχανής κι εξαφανίστηκε

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Έχουν δυσκολέψει τα παιδικά πάρτι: Μητέρα των Βορείων Προαστίων ζητά dress code, λίστα δώρων και συγχρονισμό στο τραγούδι

19:15ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου – Πώς θα εξελιχθούν οι πρώτες μέρες του Νοεμβρίου με βάση τα GFS και ECMWF

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Στο νοσοκομείο ο αντιδήμαρχος Πειραιά Βοϊδονικόλας που αυτοτραυματίστηκε με πιστόλι

12:59ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Με τη συμφωνία όλης της Ορθόδοξης Εκκλησίας οι υπογραφές για τη Μονή Σινά

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός αναλυτής για τουρκολιβυκό: Τα μοιραία λάθη ΗΠΑ και Ευρωπαίων και η απειλή των ισλαμιστών

07:55LIFESTYLE

Από μικρά κανάλια στην κορυφή της ελληνικής TV – Τηλεαστέρες στα πρώτα τους βήματα

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε κτίριο στους Αμπελόκηπους - Διακοπή κυκλοφορίας

14:01ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Μεταβολή του καιρού από την Κυριακή - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

12:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Pizza Fan: «Να φυλάς τον κ... σου από όλες τις μπάντες» – Οι διάλογοι για τα «κεράσματα» και τα 40 ευρώ - Τι αποκαλύπτουν οι συνομιλίες που φέρνει στο φως το Newsbomb.gr

15:32LIFESTYLE

«Studio στις 3» και «Στούντιο 4»: Η τηλεθέαση των δύο εκπομπών

13:43ΚΟΣΜΟΣ

Ατμοσφαιρική ρύπανση: Αυτή είναι η πιο μολυσμένη πόλη της Ευρώπης - Ποιες ελληνικές είναι στη λίστα

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο δημοσιογράφος Σπύρος Καβαλιεράτος από το στενό κύκλο Λιόλιου εκτός Sport24

14:29ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basket gate: Μετά το μπάσκετ, στο στόχαστρο και το ποδόσφαιρο - «Φύλλο και φτερό» τα οικονομικά των έξι κατηγορουμένων

12:32ΚΟΣΜΟΣ

«Δυο εξωγήινοι σκοτώθηκαν στο Ρόσγουελ»: Νέα αρχεία από το Πεντάγωνο αποκαλύπτουν τι έγινε το 1947 - Το μυστικό του «Κτιρίου 84»

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Απόψε γυρνάμε τα ρολόγια πίσω - Κερδίζουμε μία ώρα ύπνου

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Είπαν στους γονείς ότι το μωρό τους πέθανε: Πέντε ώρες αργότερα το βρήκαν να αναπνέει στο νεκροτομείο

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Στα 9 του χρόνια πήγε στο πανεπιστήμιο και στα 18 του κάνει διδακτορικό στη Φυσική - «Δεν έχασε την παιδική του ηλικία!» 

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Ο Εγκέλαδος δεν είπε την τελευταία του λέξη: Έως και τρεις σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ μέχρι το τέλος του 2026 λέει ο Παπαδόπουλος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ