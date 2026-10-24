Κατερίνη: 79χρονη έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης - Της απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα

Snapshot Μία 79χρονη στην Κατερίνη εξαπατήθηκε τηλεφωνικά από άγνωστο που προσποιήθηκε υπάλληλο της εφορίας και έχασε χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ.

Η αστυνομία ταυτοποίησε έναν 19χρονο ως ύποπτο και συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό συνεργού και πιθανών άλλων εμπλεκομένων.

Η δικογραφία για την υπόθεση θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Η Ελληνική Αστυνομία συστήνει προσοχή σε τηλεφωνικές κλήσεις από άγνωστα άτομα που επικαλούνται δημόσιες υπηρεσίες και καλεί σε άμεση ενημέρωση των αρχών σε περίπτωση απόπειρας απάτης.

Είναι σημαντική η ενημέρωση των ηλικιωμένων από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον για τις μεθόδους απάτης, προκειμένου να προληφθούν παρόμοια περιστατικά. Snapshot powered by AI

Μία ακόμη υπόθεση τηλεφωνικής απάτης με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα εξιχνίασαν οι αστυνομικοί στην Κατερίνη, έπειτα από συστηματική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε στις 21 Απριλίου 2026, όταν άγνωστο άτομο επικοινώνησε τηλεφωνικά με 79χρονη, προσποιούμενο τον υπάλληλο της εφορίας. Με το πρόσχημα ότι εκκρεμούσαν φορολογικές υποχρεώσεις και ότι υπήρχε κίνδυνος επιβολής προστίμου, κατάφερε να την πείσει να παραδώσει πολύτιμα αντικείμενα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, από την απάτη η ηλικιωμένη έχασε χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται σε 7.000 ευρώ. Τα αντικείμενα παρέλαβε ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην υπόθεση.

Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 19χρονου ενώ σύμφωνα με το thestival, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Ωστόσο, οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούν να εξακριβώσουν την ταυτότητα του συνεργού του, αλλά και να διαπιστώσουν εάν οι εμπλεκόμενοι έχουν συμμετάσχει σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις εξαπάτησης.

Η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.