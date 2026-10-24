Άρτα: Drone της Πυροσβεστικής εντόπισε 76χρονο αγνοούμενο σε δύσβατη περιοχή

Snapshot Ένας 76χρονος αγνοούμενος στον Καταρράκτη Άρτας εντοπίστηκε ζωντανός μετά από δύο ημέρες χάρη σε drone της Πυροσβεστικής.

Η επιχείρηση αναζήτησης περιελάμβανε πυροσβεστικά οχήματα, διασωστική ομάδα, σκύλο της ΕΜΑΚ και την ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε σε απομονωμένη και δύσβατη τοποθεσία σε κατάσταση εξάντλησης.

Ο 76χρονος διασώθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Η χρήση του drone αποδείχθηκε καθοριστική για τον γρήγορο και ασφαλή εντοπισμό του αγνοούμενου. Snapshot powered by AI

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 76χρονου άνδρα στον Καταρράκτη Άρτας, ο οποίος αγνοούνταν από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση αναζήτησης, στην οποία καθοριστική ήταν η συμβολή drone της Πυροσβεστικής.

Το Πυροσβεστικό Σώμα έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις έρευνες, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που το drone της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ» εντοπίζει τον 76χρονο, καθώς και πλάνα από την επιχείρηση για την απομάκρυνσή του από το δύσβατο σημείο.

Δείτε το βίντεο της Πυροσβεστικής με τον εντοπισμό του 76χρονου:

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirus-tv, ο άνδρας είχε εξαφανιστεί από την κατοικία του, με τις Αρχές να ξεκινούν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του.

Για την υποστήριξη των αστυνομικών ερευνών κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια Βορείων Τζουμέρκων και Αθαμανίου, ομάδα της 5ης ΕΜΟΔΕ, διασωστικός σκύλος της 5ης ΕΜΑΚ, καθώς και η ειδική ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ», η οποία συνέδραμε με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

Η αξιοποίηση του εναέριου μέσου αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ο 76χρονος εντοπίστηκε ζωντανός, αλλά σε κατάσταση εξάντλησης, σε απομονωμένη και ιδιαίτερα δύσβατη τοποθεσία.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό του οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης, προκειμένου ο ηλικιωμένος να μεταφερθεί με ασφάλεια από το σημείο όπου βρισκόταν σε προσβάσιμο σημείο, όπου τον περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια, ο 76χρονος παραλήφθηκε από το πλήρωμα του ασθενοφόρου και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ώστε να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.