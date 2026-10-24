Βέροια: Τρεις ανήλικοι πίσω από διαρρήξεις σε τρία καταστήματα - Πάνω από 2.500 ευρώ το κέρδος

Snapshot Οι διαρρήξεις έγιναν τη νύχτα της 19ης προς 20ή Ιουνίου 2026 και αφαίρεσαν 270 ευρώ και προϊόντα.

Η αξία των κλεμμένων προϊόντων ξεπερνά τα 2.500 ευρώ σύμφωνα με τις δηλώσεις των παθόντων.

Δικογραφία σχηματίστηκε επίσης για τρεις ενήλικες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Snapshot powered by AI

Δικογραφία σε βάρος τριών ανήλικων ημεδαπών για διαρρήξεις τριών καταστημάτων σε περιοχή της Βέροιας σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το βράδυ της 19ης προς την 20ή Ιουνίου 2026, οι τρεις ανήλικοι, ενεργώντας από κοινού, παραβίασαν τρία καταστήματα και αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 270 ευρώ, καθώς και διάφορα προϊόντα.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των παθόντων, η αξία των προϊόντων που αφαιρέθηκαν ξεπερνά τα 2.500 ευρώ.

Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο ημεδαπών γυναικών και ενός ημεδαπού άνδρα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.