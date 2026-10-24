Κρήτη: Είχε φτιάξει ιστοσελίδα για την πώληση κάνναβης - Συλλήψεις και για άσκηση βίας

Snapshot Στα Χανιά συνελήφθη 48χρονη που είχε δημιουργήσει ιστοσελίδα για πώληση προϊόντων κάνναβης και στο σπίτι της βρέθηκαν πάνω από 6,4 κιλά κάνναβης και εκατοντάδες αυτοσχέδια τσιγάρα.

Η 48χρονη κατηγορείται για υπέρβαση δηλωμένης δραστηριότητας και παραβίαση νομοθεσίας, με τη διανομή να γίνεται μέσω εταιρειών και ηλεκτρονικών πλατφορμών.

Στο Ηράκλειο τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν για σωματικές βλάβες και εξύβριση σε βάρος συνομήλικης, ενώ τέσσερις κηδεμόνες κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας.

Στην Ιεράπετρα συνελήφθησαν τρεις, μεταξύ αυτών ανήλικοι, για διακίνηση μικροποσοτήτων κάνναβης και παραμέληση εποπτείας ανηλίκων από τους κηδεμόνες τους.

Οι προανακρίσεις για τις υποθέσεις ναρκωτικών και βίας διενεργούνται από τα αρμόδια Τμήματα Δίωξης Εγκλημάτων των αντίστοιχων περιοχών. Snapshot powered by AI

Τρεις διαφορετικές υποθέσεις με ναρκωτικά και άσκηση βίας απασχόλησαν τις αστυνομικές Αρχές στην Κρήτη, με συλλήψεις στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα. Ξεχωρίζει η υπόθεση 48χρονης στα Χανιά, η οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε δημιουργήσει ιστοσελίδα μέσω της οποίας διέθετε προϊόντα κάνναβης, ενώ στο σπίτι της εντοπίστηκαν περισσότερα από 6,4 κιλά ξηρού ανθού κάνναβης και εκατοντάδες αυτοσχέδια τσιγάρα.

Ειδικότερα, η 48χρονη συνελήφθη την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, καθώς κατηγορείται ότι διέθετε προς λιανική πώληση προϊόντα και παράγωγα κάνναβης, υπερβαίνοντας τη δηλωμένη εμπορική δραστηριότητα της ατομικής επιχείρησής της και παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, για τη διάθεση των προϊόντων είχε δημιουργήσει ιστοσελίδα, μέσω της οποίας γίνονταν οι παραγγελίες. Η διανομή πραγματοποιούνταν στη συνέχεια με τη χρήση εταιρειών και πλατφορμών ηλεκτρονικής διανομής.

Τι βρέθηκε στο σπίτι της 48χρονης

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία της, οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων εντόπισαν και κατάσχεσαν:

6.426 γραμμάρια ξηρού ανθού κάνναβης

548 αυτοσχέδια τσιγάρα με μείγμα καπνού και κάνναβης

37,5 γραμμάρια πάστας κατεργασμένης κάνναβης

110 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης

Μία ζυγαριά ακριβείας

Παράλληλα, βρέθηκαν εμπορικές συσκευασίες, πλαστικές και χάρτινες επιγραφές με τα σήματα των προϊόντων της επιχείρησης, καθώς και εξοπλισμός για τη ζύγιση και την τυποποίησή τους.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Ηράκλειο: Τέσσερις ανήλικοι κατηγορούνται για επίθεση σε συνομήλική τους

Σε μία άλλη υπόθεση, στο Ηράκλειο, συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι, οι οποίοι κατηγορούνται για πρόκληση σωματικών βλαβών και εξύβριση σε βάρος επίσης ανήλικης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τέσσερις ανήλικοι προκάλεσαν σωματικές βλάβες στην κοπέλα με τα χέρια τους. Για την υπόθεση συνελήφθησαν επιπλέον τέσσερις ημεδαποί, κηδεμόνες των ανηλίκων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας τους.

Η προανάκριση διενεργείται από την αρμόδια Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Ιεράπετρα: Συλλήψεις για διακίνηση μικροποσότητας κάνναβης

Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν και σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ένας ανήλικος προμήθευσε μικροποσότητα κάνναβης σε άλλον ανήλικο, με αποτέλεσμα τη σύλληψη και των δύο.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του πρώτου ανηλίκου και της 45χρονης κηδεμόνα του, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν δύο ακόμη συσκευασίες με μικροποσότητα κάνναβης.

Η 45χρονη συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ συνελήφθησαν και δύο ακόμη ημεδαποί κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας των ανηλίκων.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.