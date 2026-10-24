Εξαφανίστηκε 13χρονη στην Αγία Παρασκευή

Snapshot Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενεργοποίησε τον μηχανισμό AMBER ALERT HELLAS μετά από εισαγγελική εντολή.

Η ανήλικη έχει καστανά μαλλιά και μάτια, ύψος 1,62 μέτρα, βάρος 75 κιλά και σκουλαρίκι στη μύτη.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ή την Ευρωπαϊκή Γραμμή 116000 για πληροφορίες.

Η εξαφάνιση παρακολουθείται επίσης μέσω της εφαρμογής Missing Alert app με ζωντανή ενημέρωση. Snapshot powered by AI

Στις 22/10/2026, και ώρα 16:00, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής η Ευαγγελία-Παναγιώτα Τομαροπούλου, 13 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης και προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Η Ευαγγελία-Παναγιώτα Τομαροπούλου έχει καστανά μαλλιά καστανά μάτια, ύψος 1.62 και βάρος 75 κιλά. Έχει σκουλαρίκι στη μύτη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα και άσπρο σορτς.

Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.