Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 25 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Τελεσίγραφο Μαξίμου ιαι τις παραφωνίες
Ελεύθερος Τύπος: Έξτρα αύξηση στις συντάξεις
Η Καθημερινή: Τα μυστικά της Βεγγάζης
Το Βήμα: Τρία καλώδια μπλέκουν στη Μεσόγειο.
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου
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