Νέα απόπειρα κυβερνοεπίθεσης στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο - Οδηγίες προστασίας στους φοιτητές

Με παραπλανητικό email γίνεται από το πρωί απόπειρα υποκλοπής των στοιχείων πρόσβασης των φοιτητών

Εύη Απολλωνάτου

Νέα απόπειρα κυβερνοεπίθεσης στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο - Οδηγίες προστασίας στους φοιτητές
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει νέα απόπειρα κυβερνοεπίθεσης μέσω παραπλανητικού email που στοχεύει στην υποκλοπή στοιχείων πρόσβασης φοιτητών.
  • Το ψευδές email ισχυρίζεται ότι ο λογαριασμός Office 365 θα καταργηθεί αν δεν γίνει επαλήθευση μέσω συνδέσμου, ο οποίος παγιδεύει τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Το email αποστέλλεται πιθανώς από «χακαρισμένους» λογαριασμούς φοιτητών και η υποκλοπή των στοιχείων επιτρέπει πρόσβαση στην πλατφόρμα μαθημάτων του ΕΑΠ.
  • Οι φοιτητές καλούνται να μην πατούν τον σύνδεσμο, να μην απαντούν στο μήνυμα, να το επισημαίνουν ως phishing και να το διαγράφουν.
  • Όσοι έχουν ήδη καταχωρίσει τα στοιχεία τους πρέπει να αλλάξουν άμεσα τον κωδικό πρόσβασης και να επικοινωνήσουν με την υποστήριξη Πληροφορικής του ΕΑΠ.
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Νέα απόπειρα κυβερνοεπίθεσης αντιμετωπίζει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ακριβώς δύο χρόνια μετά την προηγούμενη επίθεση η οποία κατέληξε στη «διαρροή» περίπου 813 GB δεδομένων (σε μορφές όπως doc, pdf, excel) στο σκοτεινό διαδίκτυο.

Σήμερα οι φοιτητές ενημερώθηκαν για την νέα απόπειρα απάτης και υποκλοπής στοιχείων πρόσβασης μέσω ενός παραπλανητικού email, που ισχυρίζεται ψευδώς ότι ο λογαριασμός του φοιτητή για το Office 365 θα καταργηθεί εκτός κι αν πατήσει πάνω στο σύνδεσμο που επισυνάπτεται και ο οποίος «παγιδεύει» τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αποστολέας είναι κάποια ηλεκτρονική διεύθυνση φοιτητή η οποία πιθανώς να έχει «χακαριστεί». Το σημαντικό είναι ότι εάν παγιδευτεί ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τότε κάποιος μπορεί εύκολα να αποκτήσει και πρόσβαση στην πλατφόρμα μαθημάτων του ΕΑΠ.

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Το ψεύτικο email με το logo του office365 που προσπαθεί να υποκλέψει τα δεδομένα των φοιτητών του ΕΑΠ

Τι ανέφερε το email με οδηγίες που έλαβαν οι φοιτητές και τους ενημερώνει για την απόπειρα υποκλοπής:

«Αγαπητές και αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε για παραπλανητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (phishing), το οποίο εμφανίζεται με το λογότυπο του Office 365 και ισχυρίζεται ότι ο λογαριασμός σας πρόκειται να καταργηθεί, ζητώντας «επαλήθευση» μέσω συνδέσμου εντός 24 ωρών (επισυνάπτεται σχετικό στιγμιότυπο του μηνύματος).

Πρόκειται για απόπειρα υποκλοπής στοιχείων πρόσβασης. Η απειλή περί κατάργησης του λογαριασμού αποτελεί μέρος της απάτης. Εάν λάβετε το συγκεκριμένο ή παρόμοιο μήνυμα:Μην πατήσετε τον σύνδεσμο και μην καταχωρίσετε κωδικούς πρόσβασης.

Μην απαντήσετε στο μήνυμα. Επισημάνετέ το ως ηλεκτρονικό «ψάρεμα» (phishing) και διαγράψτε το. Εάν έχετε ήδη καταχωρίσει τα στοιχεία πρόσβασής σας, αλλάξτε άμεσα τον κωδικό σας και επικοινωνήστε με την υποστήριξη Πληροφορικής του ΕΑΠ (helpdesk@eap.gr).

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή και τη συνεργασία σας».

Οι οδηγίες σε όσους φοιτητές πάτησαν τον σύνδεσμο

Το Πανεπιστήμιο συμβουλεύει όσους φοιτητές έδωσαν στοιχεία ή τον κωδικό πρόσβασης στο ψευδές email που έλαβαν να προχωρήσουν άμεσα στην αλλαγή του κωδικού πρόσβασής για λόγους ασφαλείας.

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