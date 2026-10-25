Πρεβεζα: Φωτιά από κεραυνό σε σοφίτα μονοκατοικίας - Κάηκε ολοσχερώς

Η φωτιά περιορίστηκε από την Πυροσβεστική πριν προλάβει να καταστρέψει το υπόλοιπο κτήριο

Ελένη Ευστρατίου

Πρεβεζα: Φωτιά από κεραυνό σε σοφίτα μονοκατοικίας - Κάηκε ολοσχερώς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά ξέσπασε στη σοφίτα μονοκατοικίας στην Πρέβεζα λόγω κεραυνού και καταστράφηκε ολοσχερώς.
  • Η Πυροσβεστική με τέσσερα οχήματα περιόρισε τη φωτιά πριν καταστραφεί ολόκληρο το κτήριο.
  • Οι ζημιές στη μονοκατοικία είναι σοβαρές, αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
  • Επιπλέον, φωτιά εκδηλώθηκε σε ισόγεια κατοικία στο Ριζοβούνι Ζηρού και κατασβέστηκε εγκαίρως από δύο πυροσβεστικά οχήματα.
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Πρέβεζας για πυρκαγιά που ξέσπασε στη σοφίτα διώροφης κατοικίας στον δήμο Πάργας, η οποία προκλήθηκε από κεραυνό.

Όπως γράφει το epiruspost, η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής και επεκτάθηκε σε ολόκληρη την σοφίτα μονοκατοικίας στην περιοχή της Βαλαδινοράχης, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με το ανάλογο πλήρωμα, καταφέρνοντας να περιορίσουν τη φωτιά πριν καταστρέψει ολόκληρο το κτήριο. Ωστόσο, οι ζημιές είναι σοβαρές, αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική κλήθηκε επίσης για φωτιά που εκδηλώθηκε σε ισόγεια κατοικία στην περιοχή Ριζοβουνίου του Δήμου Ζηρού. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά κατασβήστηκε εγκαίρως.

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