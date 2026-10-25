Βούλα: Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Καραμανλή λόγω συσσώρευσης υδάτων

Snapshot Διακόπηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Καραμανλή στη Βούλα λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Η διακοπή αφορά το ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, από το ύψος της οδού Βασιλέως Παύλου έως την πλατεία Κρήτης.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί μετά την απομάκρυνση των υδάτων. Snapshot powered by AI

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων έχει τεθεί σε ισχύ στη λεωφόρο Καραμανλή, στην περιοχή της Βούλας, λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Βασιλέως Παύλου έως την πλατεία Κρήτης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.