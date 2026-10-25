Δύο προσαράξεις σκαφών στην Αίγινα - Χωρίς τραυματισμούς

Snapshot Το πρώτο περιστατικό αφορούσε ιδιωτικό σκάφος αναψυχής με 10 αλλοδαπούς επιβαίνοντες κοντά στο λιμάνι της Αίγινας.

Το δεύτερο περιστατικό αφορούσε ιστιοφόρο με γαλλική σημαία και δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες στον όρμο του Προφήτη Ηλία.

Σε κάθε περίπτωση, υπήρχε παρουσία ιδιωτικών σκαφών για παροχή συνδρομής. Snapshot powered by AI

Δύο περιστατικά προσάραξης σκαφών καταγράφηκαν σε θαλάσσιες περιοχές της Αίγινας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή εισροή υδάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, το πρώτο περιστατικό αφορά ιδιωτικό σκάφος αναψυχής με ελληνική σημαία, στο οποίο επέβαιναν 10 αλλοδαποί. Το σκάφος προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Αίγινας, ενώ στο σημείο βρίσκεται ιδιωτικό σκάφος για την παροχή συνδρομής.

Το δεύτερο συμβάν σημειώθηκε στον όρμο του Προφήτη Ηλία, νοτιοδυτικά της Αίγινας, όπου προσάραξε ιστιοφόρο με γαλλική σημαία, στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί. Και σε αυτή την περίπτωση, στην περιοχή βρίσκεται ιδιωτικό σκάφος.

Από τα δύο περιστατικά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ δεν διαπιστώθηκε εισροή υδάτων στα σκάφη.