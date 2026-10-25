Κλήρωση Τζόκερ 25/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3,3 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3,3 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 15, 20, 29, 36, 38 και Τζόκερ ο αριθμός 8.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.