Κλήρωση Τζόκερ 25/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3,3 εκατ. ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3,3 εκατ. ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 15, 20, 29, 36, 38 και Τζόκερ ο αριθμός 8.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
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