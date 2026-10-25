Κλήρωση Τζόκερ 25/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3,3 εκατ. ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση   

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κλήρωση Τζόκερ 25/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3,3 εκατ. ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3,3 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 15, 20, 29, 36, 38 και Τζόκερ ο αριθμός 8.

1792958871023-124356415-capture.jpg

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:21ΚΟΣΜΟΣ

Αφρική: Πέντε αγνοούμενοι μετά τη βύθιση πετρελαϊκής πλατφόρμας στην Γκαμπόν

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Στην Ευελπίδων οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι – Ο υπερπολυτελής βίος του επιχειρηματία και οι καταγγελίες «φωτιά»

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Εκλογική ήττα για τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς - Νίκη για τη Φοιτητική Λίστα

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο Βαγγέλης Λιόλιος: «Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε», λέει ο δικηγόρος του

22:55LIFESTYLE

The Voice: Η Πάολα τραγούδησε Μαζωνάκη για να κερδίσει παίκτρια και έστειλε φιλί στον ουρανό

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίν Λεπέν: Επισήμως υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές - Μηδενική ανοχή στην εγκληματικότητα

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία-καταιγίδα Boelo: Ένας νεκρός στη Σκωτία από πτώση δέντρου, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

22:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basketgate: Στη φυλακή ο Λιόλιος και ο Μαυραγάνης μετά τις απολογίες τους

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Εντοπίστηκε και διασώθηκε βάρκα με 35 αλλοδαπούς νότια της Γαύδου

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Η Γάκα αδρανοποίησε την επαγγελματική της δραστηριότητα μία ημέρα μετά τον θάνατο Μαζωνάκη

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στον Πειραιά: Νεκροί ένας 45χρονος και δύο ηλικιωμένοι 82 και 79 ετών από την πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι

22:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 2-1: Παλικαρίσια νίκη για τους Κρητικούς - Βύθισε βαθμολογικά τους Θεσσαλονικείς

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 25/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3,3 εκατ. ευρώ

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Δύο προσαράξεις σκαφών στην Αίγινα - Χωρίς τραυματισμούς

21:49ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Αυτός είναι ο Ίκαρος της Ομάδας «ΖΕΥΣ» που θα πετάξει με το F-16 στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης

21:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης - Ατρόμητος 3-1: Επέκτειναν το νικηφόρο σερί και σκαρφάλωσαν στην 4η θέση οι «Κιτρινόμαυροι»

21:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η τεχνητή νοημοσύνη στην αστυνόμευση ενδέχεται να ενισχύσει τις κοινωνικές ανισότητες

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διώροφη κατοικία στην Άρτα - Στο νοσοκομείο άνδρας με έγκαυμα

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Καραμανλή λόγω συσσώρευσης υδάτων

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 35 μετανάστες νότια του νησιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:13ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στον Πειραιά: Νεκροί ένας 45χρονος και δύο ηλικιωμένοι 82 και 79 ετών από την πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι

22:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basketgate: Στη φυλακή ο Λιόλιος και ο Μαυραγάνης μετά τις απολογίες τους

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη γιορτή αύριο, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Η ιστορία του πολιούχου της Θεσσαλονίκης

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Η Γάκα αδρανοποίησε την επαγγελματική της δραστηριότητα μία ημέρα μετά τον θάνατο Μαζωνάκη

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 25/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3,3 εκατ. ευρώ

18:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο του Newsbomb.gr: Στις 30/10 δικάζεται ο Mr. Χωριάτικο Άγγελος Γιαννακόπουλος στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων - Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Καραμανλή λόγω συσσώρευσης υδάτων

20:07ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος κατά των... βιαστικών μετεωρολόγων: «Ο καιρός θα είναι πάντα ατίθασος και δυσκολοπρόβλεπτος» - Τι λέει για την επικείμενη κακοκαιρία

20:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Basketgate: Στο κάδρο τα ντέρμπι με κατάθεση φωτιά -«Ο Μαυραγάνης μιλούσε με διαιτητές πριν τα ματς»

21:49ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Αυτός είναι ο Ίκαρος της Ομάδας «ΖΕΥΣ» που θα πετάξει με το F-16 στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρούν όσοι τρώνε χουρμάδες αντί για γλυκά: Οφέλη, μερίδες και τι να προσέξετε

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά: Ένας νεκρός, δύο παραμένουν εγκλωβισμένοι

19:27LIFESTYLE

Συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη: «Είναι αργά πια έχασα τον λεβέντη μου»

18:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Κουμπή, η σχεδιάστρια που δίνει νέα ζωή στην ελληνική παραδοσιακή φορεσιά και την επαναφέρει πάλι στη μόδα

20:35ΚΑΙΡΟΣ

Ισχυρή καταιγίδα πλήττει αυτή την ώρα την Αττική - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

16:00ΕΛΛΑΔΑ

«Φτώχεια περιόδου» στην Ελλάδα: Γυναίκες παραλείπουν βασικά αγαθά για προϊόντα εμμήνου ρύσεως

17:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EOK: Ελιγμός-ντροπή από την ομάδα του Λιόλιου -Εξέλεξε πρόεδρο τον Παπανικολάου

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο Βαγγέλης Λιόλιος: «Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε», λέει ο δικηγόρος του

22:55LIFESTYLE

The Voice: Η Πάολα τραγούδησε Μαζωνάκη για να κερδίσει παίκτρια και έστειλε φιλί στον ουρανό

11:26WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ