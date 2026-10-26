Σοβαρό τροχαίο στον Κηφισό: Βαν προσέκρουσε σε κολώνα - Στο «κόκκινο» η κίνηση

Snapshot Ένα βανάκι ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε με κολόνα στην περιοχή Τρεις Γέφυρες το πρωί της Δευτέρας.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τραυματισμούς μέχρι στιγμής.

Η κυκλοφορία στην περιοχή των Τριών Γεφυρών και στη λεωφόρο Αθηνών παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις. Snapshot powered by AI

Τροίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή Τρεις Γέφυρες, όταν ένα βανάκι ξέφυγε από την πορεία του και παρέσυρε κολόνα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος ερευνώνται.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, το όχημα, κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες, έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με κολόνα.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, χωρίς προς το παρόν να υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τραυματισμούς.

Η παρουσία των πυροσβεστών αποσκοπεί στην ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η κίνηση στην περιοχή των Τριών Γεφυρών έχει αυξηθεί σημαντικά από νωρίς, με τους οδηγούς να καλούνται να δείξουν υπομονή λόγω των καθυστερήσεων.

Επιπλέον, η λεωφόρος Αθηνών παρουσιάζει αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση από το πρωί, επηρεάζοντας τις μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή.