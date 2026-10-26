Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης με παλέτες στον Ασπρόπυργο

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης παλετοποιίας στον Ασπρόπυργο, στην οδό Μεγαρίδος.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 01:45 τα ξημερώματα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης παλετοποιίας, στην οδό Μεγαρίδος, στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε περίπου στη 01:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.