Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (26/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (26/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

26/10/2026 8:00:00 πμ26/10/2026 10:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΗΛΙΚΑ έως κάθετο: ΚΑΡΠΑΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ1174Λειτουργία
26/10/2026 8:00:00 πμ26/10/2026 10:00:00 πμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΙΤΩΝ απο κάθετο: ΗΧΟΥΣ έως κάθετο: ΓΛΑΥΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 μμ1430Κατασκευές
26/10/2026 8:00:00 πμ26/10/2026 10:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΤΕΑΣ απο κάθετο: ΑΝΔ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ1173Λειτουργία
26/10/2026 8:00:00 πμ26/10/2026 11:00:00 πμΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣΛΕΩΝΙΔΟΥ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ - ΠΑΛΑΜΑ476Κατασκευές
26/10/2026 8:00:00 πμ26/10/2026 12:00:00 μμΙΛΙΟΥΠΡΙΑΜΟΥ - ΚΙΑΤΟΥ - ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΛΟΥ477Κατασκευές
26/10/2026 8:00:00 πμ26/10/2026 12:00:00 μμΝΙΚΑΙΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΜΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΦΩΚΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές
26/10/2026 8:00:00 πμ26/10/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΖυγά οδός:Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ έως κάθετο: Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΝΟ36 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΗΧΟΥ ΝΟ37 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:Λ.ΑΜΦΙΘΑΣ απο κάθετο: ΗΧΟΥΣ έως κάθετο: ΝΕΣΤΩΡΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1427Κατασκευές
26/10/2026 8:00:00 πμ26/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΠΙΤΤΑΚΗ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΣΤΗΡΑ έως κάθετο: ΜΙΜΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 πμ Μονά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΝΟ5, 21, 25, 27 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1428Κατασκευές
26/10/2026 8:00:00 πμ26/10/2026 12:30:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΒΙΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΒΙΑΝΤΟΣ ΝΟ 12, από: 07:30 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΒΙΑΝΤΟΣ ΝΟ16 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1432Κατασκευές
26/10/2026 8:00:00 πμ26/10/2026 1:00:00 μμΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣΣΠΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΡΕΣ - Λ ΣΠΑΤΩΝ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ1758Λειτουργία
26/10/2026 8:00:00 πμ26/10/2026 1:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: Λ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές
26/10/2026 8:00:00 πμ26/10/2026 2:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΙΔΟΥ.689Κατασκευές
26/10/2026 8:00:00 πμ26/10/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΜΟΥΛΚΙ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση
26/10/2026 8:00:00 πμ26/10/2026 4:00:00 μμΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ.685Κατασκευές
26/10/2026 8:00:00 πμ26/10/2026 4:00:00 μμΜΕΓΑΡΕΩΝΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ5624Λειτουργία
26/10/2026 8:00:00 πμ26/10/2026 5:00:00 μμΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣΛΟΥΤΣΑ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΣΚΟΥΦΑ - ΧΑΣΙΩΝ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΕΤΕΩΡΩΝ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΧΙΟΥ - ΕΡΜΟΥ - ΜΙΣΣΙΝΑΚΗ ΑΝΤ - ΕΒΡΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΟΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ544Λειτουργία
26/10/2026 8:00:00 πμ26/10/2026 5:30:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΖΕΠΠΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ απο κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ απο κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Ζυγά οδός:ΗΡΟΔΟΤΟΥ 16 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΝΙ1433Κατασκευές
26/10/2026 9:00:00 πμ26/10/2026 11:00:00 πμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά οδός:ΠΡΙΗΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ Μονά οδός:ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΟ114 απο κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΠΡΙΗΝΗΣ έως κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΝΟ13 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1425Κατασκευές
26/10/2026 9:00:00 πμ26/10/2026 11:00:00 πμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά οδός:ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟ15 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟ15 - 17 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ1429Κατασκευές
26/10/2026 9:00:00 πμ26/10/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΖυγά οδός:Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΑΣΩΝΟΣ Ν.6 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ1426Κατασκευές
26/10/2026 9:30:00 πμ26/10/2026 12:30:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ απο κάθετο: ΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΓΕΩΡ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ.ΑΝΘΡΩΠΟΥ απο κάθετο: ΓΕΩΡ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ έως κάθετο: ΑΘΩΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ έως κάθετο: ΓΕΩΡ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΩΡ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΑΘΩΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ1431Κατασκευές
26/10/2026 10:00:00 πμ26/10/2026 12:00:00 μμΜΕΓΑΡΕΩΝΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΝΙΖΑ, ΤΟΥΤΟΥΛΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ.5570Λειτουργία
26/10/2026 10:00:00 πμ26/10/2026 2:00:00 μμΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΑΡΥΤΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΠΟ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΝΑΡΗ, ΘΑΛΕΙΑΣ, Π.ΜΕΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ, ΠΙΝΔΟΥ, Σ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ, ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ, ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΚΑΝΑΡΗ, ΠΛΑΤΑΙΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΗΡΑΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΣΥΝΤΑ. ΠΟΓΚΑ, ΤΕΛΛΟΥ ΑΓΡΑ, ΑΙΣΧΥΛΟΥ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΔΩΔΩΝΗΣ, ΑΧΑΙΩΝ, ΞΕΝΟΔΩΝΤΟΣ, ΑΜΟΡΓΟΥ, ΝΗΣΟΥ ΡΩ, ΔΩΡΙΕΩΝ, ΛΥΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΝΙΚΙΟΥ, ΛΑΧΑΝΑ.686Κατασκευές
26/10/2026 10:00:00 πμ26/10/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΡΙΔΑΚΗ, ΠΕΤΡΙΔΟΥ, ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΗΦΑΚΑ.688Κατασκευές
26/10/2026 12:00:00 μμ26/10/2026 2:30:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ - ΤΕΓΕΑΣ478Κατασκευές
26/10/2026 12:00:00 μμ26/10/2026 3:00:00 μμΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣΖΑΙΜΗ - ΤΣΑΚΑΛΩΦ - ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ - ΣΚΟΥΦΑ479Κατασκευές
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