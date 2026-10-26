Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (26/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|26/10/2026 8:00:00 πμ
|26/10/2026 10:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΗΛΙΚΑ έως κάθετο: ΚΑΡΠΑΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
|1174
|Λειτουργία
|26/10/2026 8:00:00 πμ
|26/10/2026 10:00:00 πμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΙΤΩΝ απο κάθετο: ΗΧΟΥΣ έως κάθετο: ΓΛΑΥΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 μμ
|1430
|Κατασκευές
|26/10/2026 8:00:00 πμ
|26/10/2026 10:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΤΕΑΣ απο κάθετο: ΑΝΔ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
|1173
|Λειτουργία
|26/10/2026 8:00:00 πμ
|26/10/2026 11:00:00 πμ
|ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
|ΛΕΩΝΙΔΟΥ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ - ΠΑΛΑΜΑ
|476
|Κατασκευές
|26/10/2026 8:00:00 πμ
|26/10/2026 12:00:00 μμ
|ΙΛΙΟΥ
|ΠΡΙΑΜΟΥ - ΚΙΑΤΟΥ - ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΛΟΥ
|477
|Κατασκευές
|26/10/2026 8:00:00 πμ
|26/10/2026 12:00:00 μμ
|ΝΙΚΑΙΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΦΩΚΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|Κατασκευές
|26/10/2026 8:00:00 πμ
|26/10/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Ζυγά οδός:Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ έως κάθετο: Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΝΟ36 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΗΧΟΥ ΝΟ37 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:Λ.ΑΜΦΙΘΑΣ απο κάθετο: ΗΧΟΥΣ έως κάθετο: ΝΕΣΤΩΡΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1427
|Κατασκευές
|26/10/2026 8:00:00 πμ
|26/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΤΤΑΚΗ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΣΤΗΡΑ έως κάθετο: ΜΙΜΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 πμ Μονά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΝΟ5, 21, 25, 27 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1428
|Κατασκευές
|26/10/2026 8:00:00 πμ
|26/10/2026 12:30:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΒΙΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΒΙΑΝΤΟΣ ΝΟ 12, από: 07:30 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΒΙΑΝΤΟΣ ΝΟ16 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1432
|Κατασκευές
|26/10/2026 8:00:00 πμ
|26/10/2026 1:00:00 μμ
|ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
|ΣΠΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΡΕΣ - Λ ΣΠΑΤΩΝ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
|1758
|Λειτουργία
|26/10/2026 8:00:00 πμ
|26/10/2026 1:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: Λ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|Κατασκευές
|26/10/2026 8:00:00 πμ
|26/10/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΙΔΟΥ.
|689
|Κατασκευές
|26/10/2026 8:00:00 πμ
|26/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΜΟΥΛΚΙ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Συντήρηση
|26/10/2026 8:00:00 πμ
|26/10/2026 4:00:00 μμ
|ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ.
|685
|Κατασκευές
|26/10/2026 8:00:00 πμ
|26/10/2026 4:00:00 μμ
|ΜΕΓΑΡΕΩΝ
|ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ
|5624
|Λειτουργία
|26/10/2026 8:00:00 πμ
|26/10/2026 5:00:00 μμ
|ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
|ΛΟΥΤΣΑ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΣΚΟΥΦΑ - ΧΑΣΙΩΝ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΕΤΕΩΡΩΝ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΧΙΟΥ - ΕΡΜΟΥ - ΜΙΣΣΙΝΑΚΗ ΑΝΤ - ΕΒΡΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΟΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|544
|Λειτουργία
|26/10/2026 8:00:00 πμ
|26/10/2026 5:30:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΠΠΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ απο κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ απο κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Ζυγά οδός:ΗΡΟΔΟΤΟΥ 16 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΝΙ
|1433
|Κατασκευές
|26/10/2026 9:00:00 πμ
|26/10/2026 11:00:00 πμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΠΡΙΗΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ Μονά οδός:ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΟ114 απο κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΠΡΙΗΝΗΣ έως κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΝΟ13 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1425
|Κατασκευές
|26/10/2026 9:00:00 πμ
|26/10/2026 11:00:00 πμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟ15 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟ15 - 17 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ
|1429
|Κατασκευές
|26/10/2026 9:00:00 πμ
|26/10/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Ζυγά οδός:Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΑΣΩΝΟΣ Ν.6 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1426
|Κατασκευές
|26/10/2026 9:30:00 πμ
|26/10/2026 12:30:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ απο κάθετο: ΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΓΕΩΡ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ.ΑΝΘΡΩΠΟΥ απο κάθετο: ΓΕΩΡ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ έως κάθετο: ΑΘΩΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ έως κάθετο: ΓΕΩΡ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΩΡ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΑΘΩΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ
|1431
|Κατασκευές
|26/10/2026 10:00:00 πμ
|26/10/2026 12:00:00 μμ
|ΜΕΓΑΡΕΩΝ
|ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΝΙΖΑ, ΤΟΥΤΟΥΛΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ.
|5570
|Λειτουργία
|26/10/2026 10:00:00 πμ
|26/10/2026 2:00:00 μμ
|ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΑΡΥΤΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΠΟ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΝΑΡΗ, ΘΑΛΕΙΑΣ, Π.ΜΕΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ, ΠΙΝΔΟΥ, Σ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ, ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ, ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΚΑΝΑΡΗ, ΠΛΑΤΑΙΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΗΡΑΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΣΥΝΤΑ. ΠΟΓΚΑ, ΤΕΛΛΟΥ ΑΓΡΑ, ΑΙΣΧΥΛΟΥ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΔΩΔΩΝΗΣ, ΑΧΑΙΩΝ, ΞΕΝΟΔΩΝΤΟΣ, ΑΜΟΡΓΟΥ, ΝΗΣΟΥ ΡΩ, ΔΩΡΙΕΩΝ, ΛΥΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΝΙΚΙΟΥ, ΛΑΧΑΝΑ.
|686
|Κατασκευές
|26/10/2026 10:00:00 πμ
|26/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΡΙΔΑΚΗ, ΠΕΤΡΙΔΟΥ, ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΗΦΑΚΑ.
|688
|Κατασκευές
|26/10/2026 12:00:00 μμ
|26/10/2026 2:30:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ - ΤΕΓΕΑΣ
|478
|Κατασκευές
|26/10/2026 12:00:00 μμ
|26/10/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
|ΖΑΙΜΗ - ΤΣΑΚΑΛΩΦ - ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ - ΣΚΟΥΦΑ
|479
|Κατασκευές
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