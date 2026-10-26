Κρήτη: Νέο κύμα πλειστηριασμών ακινήτων - Οφειλέτες βρίσκονται αντιμέτωποι με απώλεια περιουσίας

Από τις 4 Νοεμβρίου έως τον Φεβρουάριο του 2027 προγραμματίζονται 69 πλειστηριασμοί για χρέη προς το Δημόσιο

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κρήτη: Νέο κύμα πλειστηριασμών ακινήτων - Οφειλέτες βρίσκονται αντιμέτωποι με απώλεια περιουσίας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Από τις 4 Νοεμβρίου έως τον Φεβρουάριο 2027 προγραμματίζονται 69 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο.
  • Η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων αφορά χρέη ληξιπρόθεσμα έως 31 Δεκεμβρίου 2024 και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2027.
  • Η υποβολή αίτησης στη ρύθμιση δεν αναστέλλει αυτομάτως πλειστηριασμούς που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.
  • Οι πλειστηριασμοί περιλαμβάνουν ακίνητα διαφόρων τύπων και αξιών, από αγροτεμάχια έως επαγγελματικούς χώρους, με τιμές πρώτης προσφοράς που φτάνουν έως και 700.000 ευρώ.
  • Οι οφειλέτες πρέπει να παρακολουθούν το στάδιο της διαδικασίας και να εξετάζουν προσεκτικά τις λεπτομέρειες κάθε πλειστηριασμού, καθώς αφορούν και ποσοστά συνιδιοκτησίας, όχι μόνο ολόκληρα ακίνητα.
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Σε νέα φάση εντατικοποίησης των ενεργειών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προχωρά η φορολογική διοίκηση στην Κρήτη, δρομολογώντας σειρά ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων από τις αρχές Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 69 διαδικασίες έως τις 17 Φεβρουαρίου 2027 και αφορά περιουσιακά στοιχεία διαφορετικής αξίας και χρήσης, από αποθήκες και αγροτεμάχια μέχρι κατοικίες, οικόπεδα και επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τιμές πρώτης προσφοράς πλησιάζουν τις 700.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το cretalive, σε όσους έχουν αφήσει φορολογικές υποχρεώσεις απλήρωτες και χωρίς ενεργή ρύθμιση, η διαδικασία κατάσχεσης μπορεί να οδηγήσει στην αναγκαστική πώληση ακινήτων τους. Η πιθανότητα θέσπισης ή αξιοποίησης ευνοϊκότερων όρων αποπληρωμής δεν αναστέλλει αυτομάτως τις σχετικές ενέργειες. Καθοριστική σημασία έχουν το στάδιο της διαδικασίας, οι προβλεπόμενες προθεσμίες και το εάν ο οφειλέτης μπορεί να αξιοποιήσει κάποιο διαθέσιμο μέτρο τακτοποίησης των χρεών του.

Την ίδια περίοδο, στο επίκεντρο βρίσκεται και η διεύρυνση των δυνατοτήτων αποπληρωμής μέσω της ρύθμισης των 120 δόσεων. Η προηγούμενη διαδικασία των 72 δόσεων είχε προσελκύσει περίπου 23.000 οφειλέτες της ΑΑΔΕ, ενώ πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στους όρους του νέου πλαισίου και στον αριθμό των φορολογουμένων που θα επιλέξουν να ενταχθούν σε αυτό.

Ποιες οφειλές μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις

Με βάση τον σχεδιασμό που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η νέα ρύθμιση αφορά χρέη τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και παρέμεναν εκτός ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Το προβλεπόμενο πλαίσιο περιλαμβάνει ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται στις 30 Ιουνίου 2027. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων να ζητήσουν τη μετάβασή τους στο νέο καθεστώς, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους.

Ωστόσο, η προθεσμία υποβολής αίτησης δεν ισοδυναμεί με οριζόντια αναστολή των πλειστηριασμών. Οι οφειλέτες χρειάζεται να εξετάζουν ξεχωριστά την περίπτωσή τους και να μην θεωρούν ότι η ανακοίνωση μιας νέας ρύθμισης αρκεί για να σταματήσει μια διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η εκκίνηση στις 4 Νοεμβρίου και τα ακίνητα της 11ης Νοεμβρίου

Η πρώτη προγραμματισμένη διαδικασία έχει οριστεί για τις 4 Νοεμβρίου και αφορά αγροτεμάχιο έκτασης 9.000 τετραγωνικών μέτρων στο Καβαλλάρι, στον Δήμο Λαγκαδά. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει καθοριστεί στα 47.500 ευρώ.

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 11 Νοεμβρίου, η λίστα περιλαμβάνει περισσότερα ακίνητα, τόσο στην Αττική όσο και στην Κρήτη.

Στην περιοχή Πευκάκια της Αγίας Παρασκευής πρόκειται να εκπλειστηριαστεί οικόπεδο 346,85 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο υπάρχει παλαιά κατοικία επιφάνειας 83,62 τετραγωνικών μέτρων. Η τιμή εκκίνησης ανέρχεται σε 260.000 ευρώ. Την ίδια ημερομηνία, διαμέρισμα πρώτου ορόφου, επιφάνειας 123,95 τετραγωνικών μέτρων, στον Άγιο Βασίλειο Αττικής, έχει τιμή πρώτης προσφοράς 148.000 ευρώ.

Στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος περιλαμβάνεται ακίνητο που εκτείνεται στον τρίτο και τον τέταρτο όροφο και διαθέτει δώμα, με τιμή εκκίνησης 321.000 ευρώ.

Στην Κρήτη, το ενδιαφέρον συγκεντρώνει οικόπεδο με οικοδομή στον Δήμο Κανδάνου, συνολικής έκτασης 3.931,29 τετραγωνικών μέτρων. Η τιμή πρώτης προσφοράς για το συγκεκριμένο ακίνητο διαμορφώνεται στα 595.200 ευρώ.

Στο επίκεντρο η Χαλκιδική και οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις

Για τις 18 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί πλειστηριασμοί με επίκεντρο τη Χαλκιδική. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται αγροτικές εκτάσεις στη Νέα Γωνιά και στην περιοχή Κομίτσα, κοντά στην Ουρανούπολη.

Μεταξύ των ακινήτων ξεχωρίζει αγροτεμάχιο περίπου 125 στρεμμάτων στη Νέα Γωνιά, με τιμή πρώτης προσφοράς 365.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε αγροτικές και οικιστικές ιδιοκτησίες. Περιλαμβάνει επίσης ακίνητα στα οποία έχουν αναπτυχθεί βιοτεχνικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στην Όσσα και στον Πλατύκαμπο Λάρισας.

Πλειστηριασμοί και ποσοστών συνιδιοκτησίας

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το είδος του δικαιώματος που βγαίνει σε πλειστηριασμό, καθώς δεν αφορά κάθε περίπτωση το σύνολο ενός ακινήτου.

Στις 25 Νοεμβρίου, για παράδειγμα, έχει προγραμματιστεί η εκποίηση των δύο τρίτων οικοπέδου επιφάνειας 1.893 τετραγωνικών μέτρων στο Ελευθέριο Κορδελιό, με τιμή πρώτης προσφοράς 238.000 ευρώ.

Στην ίδια ημερομηνία περιλαμβάνονται ακόμη ποσοστά επτά ογδόων εξ αδιαιρέτου σε δύο οικόπεδα στην Αθήνα. Οι αντίστοιχες τιμές εκκίνησης ανέρχονται σε 488.000 και 238.000 ευρώ.

Οι περιπτώσεις αυτές διαφέρουν από έναν πλειστηριασμό πλήρους κυριότητας, καθώς το αντικείμενο της διαδικασίας είναι συγκεκριμένο ποσοστό επί του ακινήτου. Για τον λόγο αυτό, η αναλυτική περιγραφή κάθε εγγραφής έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τους ενδιαφερόμενους.

Ακίνητα υψηλής αξίας τον Δεκέμβριο

Ο κατάλογος συνεχίζεται τον Δεκέμβριο με ακίνητα που εμφανίζουν υψηλότερες τιμές πρώτης προσφοράς.

Στις 9 Δεκεμβρίου έχει οριστεί πλειστηριασμός επαγγελματικού χώρου επιφάνειας 299 τετραγωνικών μέτρων στον Πειραιά, με τιμή εκκίνησης 327.000 ευρώ.

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 16 Δεκεμβρίου, στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται οικόπεδο 158 τετραγωνικών μέτρων με κτίσματα στον νομό Ηρακλείου. Η τιμή πρώτης προσφοράς φτάνει τα 697.750 ευρώ, κατατάσσοντας το συγκεκριμένο ακίνητο μεταξύ των ακριβότερων του δημοσιευμένου προγράμματος.

Η συνέχεια του προγράμματος το 2027

Οι προγραμματισμένες διαδικασίες δεν σταματούν με το τέλος του έτους, καθώς ο κατάλογος εκτείνεται και στους πρώτους μήνες του 2027.

Στις 20 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός διαμερίσματος δεύτερου ορόφου στην Ηλιούπολη, επιφάνειας 114,42 τετραγωνικών μέτρων, με τιμή πρώτης προσφοράς 293.000 ευρώ.

Στις 27 Ιανουαρίου ακολουθεί διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, επιφάνειας 71,39 τετραγωνικών μέτρων. Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 290.000 ευρώ.

Το συνολικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ακίνητα με διαφορετικά χαρακτηριστικά και αξίες, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον έλεγχο των επιμέρους στοιχείων κάθε πλειστηριασμού από όσους έχουν άμεσο ενδιαφέρον.

Ποιες είναι οι προθεσμίες μετά την κατάσχεση

Για τους οφειλέτες, κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο το ύψος των χρεών, αλλά και το στάδιο στο οποίο έχει φτάσει η διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης.

Το άρθρο 43 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων προβλέπει συγκεκριμένα χρονικά όρια για την έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού μετά την κατάσχεση. Ειδικότερα, το πρόγραμμα εκδίδεται μετά την παρέλευση 40 ημερών και το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την επιβολή της κατάσχεσης.

Στη συνέχεια, η ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού ορίζεται το αργότερο μέσα σε πέντε μήνες από την έκδοση του σχετικού προγράμματος.

Πρόκειται για δύο διακριτά στάδια, τα οποία δεν πρέπει να συγχέονται: η προθεσμία έκδοσης του προγράμματος υπολογίζεται από την κατάσχεση, ενώ το επόμενο χρονικό όριο αφορά τον προσδιορισμό της ημέρας του πλειστηριασμού.

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