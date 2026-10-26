Ένωση Διοικητικών Δικαστών κατά αντεισαγγελέα Φλωρίδη για το άρθρο περί «διαφθοράς στη Δικαιοσύνη»

Snapshot Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών διαφωνεί έντονα με το άρθρο του αντεισαγγελέα Βασίλειου Φλωρίδη που αφήνει υπόνοιες διαφθοράς σε βάρος δικαστικών λειτουργών.

Η Ένωση τονίζει ότι η δικαστική ανεξαρτησία πρέπει να προστατεύεται από κάθε παρέμβαση, ανεξαρτήτως της ιεραρχίας.

Κανένας δικαστής δεν υποχρεούται να προσαρμόζει την κρίση του στις απόψεις ανωτέρων του ή να υφίσταται δημόσια ηθική απαξίωση.

Η Ένωση προειδοποιεί ότι δημόσιες αιτιάσεις περί διαφθοράς εκτός πειθαρχικών διαδικασιών μπορεί να εργαλειοποιήσουν τη Δικαιοσύνη και να απομακρύνουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα.

Η ανακοίνωση υπογράφεται από την πρόεδρο και τη γενική γραμματέα της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών. Snapshot powered by AI

Την έντονη διαφωνία της με το άρθρο του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλειου Φλωρίδη, με τίτλο «Φλέβα διαφθοράς στη Δικαιοσύνη», που δημοσιεύθηκε στην «Καθημερινή», εκφράζει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών. Σε ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι το δημοσίευμα αφήνει αιχμές περί διαφθοράς σε βάρος δικαστικών λειτουργών για την κρίση τους σε εκκρεμή ποινική υπόθεση, την οποία είχε χειριστεί και ο ίδιος ο αντεισαγγελέας, ενώ υπογραμμίζει ότι η δικαστική ανεξαρτησία πρέπει να προστατεύεται από κάθε παρέμβαση, ανεξαρτήτως προέλευσης.

Η Ένωση επισημαίνει ότι η ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών δεν μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση ούτε από πρόσωπα που βρίσκονται ψηλότερα στην ιεραρχία της Δικαιοσύνης. Όπως αναφέρει, κανένας δικαστής δεν υποχρεούται να προσαρμόζει την κρίση του στις απόψεις των ανωτέρων του, ούτε να υφίσταται δημόσια ηθική απαξίωση επειδή διαφωνεί μαζί τους.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι οι δημόσιες αιτιάσεις περί διαφθοράς, όταν διατυπώνονται εκτός των προβλεπόμενων πειθαρχικών και ελεγκτικών διαδικασιών, ενδέχεται να οδηγήσουν σε εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης και να τη μετατρέψουν σε πεδίο αντιπαραθέσεων ξένων προς τον θεσμικό της ρόλο. Σύμφωνα με την Ένωση, μια τέτοια εξέλιξη απομακρύνει τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δικαιοσύνη.

Την ανακοίνωση υπογράφουν η πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, Βανέσσα Παναγιώτα Ντέγκα, εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων, και η γενική γραμματέας, Παναγιώτα Χαραλαμπίδου, πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων.