Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας λόγω πτώσης δέντρου

Snapshot Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της οδού Ναυάρχου Νοταρά.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να προτιμούν εναλλακτικές διαδρομές όπου είναι δυνατόν.

Η δυσχέρεια παρατηρείται τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026. Snapshot powered by AI

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Πατήσια, στο ύψος της οδού Ναυάρχου Νοταρά.

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, εξαιτίας πτώσης δέντρου στο ύψος της οδού Ναυάρχου Νοταρά.

Το περιστατικό επηρεάζει το ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατήσια, με τους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.