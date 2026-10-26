Ρόδος: Συνελήφθη 36χρονος μετά από καταγγελία της συντρόφου του για βιασμό

Snapshot Συνελήφθη 36χρονος Νορβηγός στη Ρόδο μετά από καταγγελία της 33χρονης συντρόφου του για βιασμό.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 25 Οκτωβρίου τα ξημερώματα στον χώρο όπου διέμεναν.

Η καταγγέλλουσα ισχυρίστηκε ότι ο 36χρονος προέβη σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της ενώ βρισκόταν στο μπάνιο.

Ο άνδρας κρατείται και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη για να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 36χρονου Νορβηγού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο, έπειτα από καταγγελία της 33χρονης συντρόφου του για βιασμό, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο νησί.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα στις αρχές, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου, στον χώρο όπου διέμεναν. Όπως υποστήριξε, ενώ βρισκόταν στο μπάνιο, ο 36χρονος την πλησίασε και προέβη σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία του βιασμού.

Ο 36χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Aρχών.