Πατίνι στον ΒΟΑΚ προς Ρέθυμνο προκάλεσε ουρά αυτοκινήτων

Ένα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, όταν ένας αναβάτης πατινιού κινούνταν στο οδόστρωμα με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο.

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