Πατίνι στον ΒΟΑΚ προς Ρέθυμνο προκάλεσε ουρά αυτοκινήτων
Κινούνταν προς το Ρέθυμνο με χαμηλή ταχύτητα – Οδηγός έκανε σινιάλο με τα φώτα
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Ένα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, όταν ένας αναβάτης πατινιού κινούνταν στο οδόστρωμα με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο.
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