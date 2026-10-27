Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (27/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 27 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (27/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

27/10/2026 8:00:00 πμ27/10/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΜΕΣΣΗΝΙΘΑΣ απο κάθετο: ΚΑΝΔΑΝΟΥ έως κάθετο: ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΑΝΔΑΝΟΥ απο κάθετο: ΦΗΡΩΝ έως κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1175Λειτουργία
27/10/2026 8:00:00 πμ27/10/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΓΙΟΛΔΑΣΗ απο κάθετο: ΓΟΥΒΕΛΗ έως κάθετο: ΡΟΥΜΠΕΣΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1435Κατασκευές
27/10/2026 8:00:00 πμ27/10/2026 12:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΕΡΙΟΥ ΣΤΑΗ απο κάθετο: ΛΕΡΟΥ έως κάθετο: ΣΥΜΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές
27/10/2026 8:00:00 πμ27/10/2026 12:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ έως κάθετο: Δ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ έως κάθετο: ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΜΗΤΟΥ απο κάθετο: ΛΗΜΝΟΥ έως κάθετο: ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ απο κάθετο: ΛΗΜΝΟΥ έως κάθετο: ΕΛ.ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ.ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ απο κάθετο: ΥΜΗΤΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ ΕΛ.ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές
27/10/2026 8:00:00 πμ27/10/2026 12:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά/Ζυγά οδός:Δ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΕΛΙΚΩΝΟΣ έως κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ απο κάθετο: ΚΥΘΑΙΡΩΝΟΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΙΚΩΝΟΣ απο κάθετο: ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ έως κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΘΑΙΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ έως κάθετο: ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΗΘΟΣ απο κάθετο: ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ έως κάθετο: Δ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΜΗΤΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ έως κάθετο: Δ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ έως κάθετο: Δ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές
27/10/2026 8:00:00 πμ27/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά οδός:ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΒΡΥΟΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΗ 27, 29, 31 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΡΑΗ 33 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1438Κατασκευές
27/10/2026 8:00:00 πμ27/10/2026 12:30:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΒΙΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ απο κάθετο: ΒΙΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΒΙΑΝΤΟΣ 11 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ1439Κατασκευές
27/10/2026 8:00:00 πμ27/10/2026 1:00:00 μμΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΛΗΜΝΟΥ - ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΚΑΡΥΤΕΝΗΣ - ΚΑΛΑΜΩΝ - ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑΣ-ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΥ-ΣΩΦΡΟΝΙΣΚΟΥ480Κατασκευές
27/10/2026 8:00:00 πμ27/10/2026 4:00:00 μμΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΙ ΠΚΤΗΡΙΟΥ ΔΕΔΔΗΕ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ.551Λειτουργία
27/10/2026 8:00:00 πμ27/10/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΛΚΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές
27/10/2026 8:00:00 πμ27/10/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΜΠΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΙΔΟΥ.690Κατασκευές
27/10/2026 8:00:00 πμ27/10/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΣΤΑΝ, ΧΟΦΜΑΝ, Κ.ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟ ΡΟΣΤΑΝ ΕΩΣ ΛΕΩΦ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.691Κατασκευές
27/10/2026 8:00:00 πμ27/10/2026 4:00:00 μμΕΚΑΛΗΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΦΑΙΔΡΑΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ, ΕΥΩΝΥΜΩΝ, ΓΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΔΟΣ.693Κατασκευές
27/10/2026 8:00:00 πμ27/10/2026 6:30:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΑΙΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 06:30 μμ Μονά οδός:ΑΙΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 06:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΖΑΙΜΗ έως κάθετο: ΑΙΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 06:30 μμ1434Κατασκευές
27/10/2026 8:30:00 πμ27/10/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ απο κάθετο: ΜΗΔΕΙΑΣ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ1437Κατασκευές
27/10/2026 9:00:00 πμ27/10/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο: ΚΡΗΤΗΣ 16 έως κάθετο: ΚΝΩΣΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΗΤΩΝ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΗΤΗΣ 29 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ1436Κατασκευές
27/10/2026 10:00:00 πμ27/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΙΩΝΙΑΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΟΜΠΑΖΗ, ΦΩΚΑΙΑΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.694Κατασκευές
27/10/2026 12:00:00 μμ27/10/2026 6:00:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΞΕΝΙΑΣ - ΠΡΟΔΙΚΟΥ - ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ - ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΡΤΗΣ - ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ - ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ - ΜΥΣΤΡΙΩΤΗ482Κατασκευές
27/10/2026 12:00:00 μμ27/10/2026 6:00:00 μμΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣΛΕΣΒΟΥ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ - ΠΑΛ.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ - ΚΑΒΑΛΑΣ481Κατασκευές
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