Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (27/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 27 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|27/10/2026 8:00:00 πμ
|27/10/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΜΕΣΣΗΝΙΘΑΣ απο κάθετο: ΚΑΝΔΑΝΟΥ έως κάθετο: ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΑΝΔΑΝΟΥ απο κάθετο: ΦΗΡΩΝ έως κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1175
|Λειτουργία
|27/10/2026 8:00:00 πμ
|27/10/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΓΙΟΛΔΑΣΗ απο κάθετο: ΓΟΥΒΕΛΗ έως κάθετο: ΡΟΥΜΠΕΣΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1435
|Κατασκευές
|27/10/2026 8:00:00 πμ
|27/10/2026 12:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΕΡΙΟΥ ΣΤΑΗ απο κάθετο: ΛΕΡΟΥ έως κάθετο: ΣΥΜΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|Κατασκευές
|27/10/2026 8:00:00 πμ
|27/10/2026 12:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ έως κάθετο: Δ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ έως κάθετο: ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΜΗΤΟΥ απο κάθετο: ΛΗΜΝΟΥ έως κάθετο: ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ απο κάθετο: ΛΗΜΝΟΥ έως κάθετο: ΕΛ.ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ.ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ απο κάθετο: ΥΜΗΤΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ ΕΛ.ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|Κατασκευές
|27/10/2026 8:00:00 πμ
|27/10/2026 12:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:Δ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΕΛΙΚΩΝΟΣ έως κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ απο κάθετο: ΚΥΘΑΙΡΩΝΟΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΙΚΩΝΟΣ απο κάθετο: ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ έως κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΘΑΙΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ έως κάθετο: ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΗΘΟΣ απο κάθετο: ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ έως κάθετο: Δ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΜΗΤΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ έως κάθετο: Δ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ έως κάθετο: Δ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|Κατασκευές
|27/10/2026 8:00:00 πμ
|27/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΒΡΥΟΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΗ 27, 29, 31 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΡΑΗ 33 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1438
|Κατασκευές
|27/10/2026 8:00:00 πμ
|27/10/2026 12:30:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΒΙΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ απο κάθετο: ΒΙΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΒΙΑΝΤΟΣ 11 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1439
|Κατασκευές
|27/10/2026 8:00:00 πμ
|27/10/2026 1:00:00 μμ
|ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
|ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΛΗΜΝΟΥ - ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΚΑΡΥΤΕΝΗΣ - ΚΑΛΑΜΩΝ - ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑΣ-ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΥ-ΣΩΦΡΟΝΙΣΚΟΥ
|480
|Κατασκευές
|27/10/2026 8:00:00 πμ
|27/10/2026 4:00:00 μμ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΙ ΠΚΤΗΡΙΟΥ ΔΕΔΔΗΕ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ.
|551
|Λειτουργία
|27/10/2026 8:00:00 πμ
|27/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΛΚΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|27/10/2026 8:00:00 πμ
|27/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΜΠΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΙΔΟΥ.
|690
|Κατασκευές
|27/10/2026 8:00:00 πμ
|27/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΣΤΑΝ, ΧΟΦΜΑΝ, Κ.ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟ ΡΟΣΤΑΝ ΕΩΣ ΛΕΩΦ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.
|691
|Κατασκευές
|27/10/2026 8:00:00 πμ
|27/10/2026 4:00:00 μμ
|ΕΚΑΛΗΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΦΑΙΔΡΑΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ, ΕΥΩΝΥΜΩΝ, ΓΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΔΟΣ.
|693
|Κατασκευές
|27/10/2026 8:00:00 πμ
|27/10/2026 6:30:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΑΙΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 06:30 μμ Μονά οδός:ΑΙΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 06:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΖΑΙΜΗ έως κάθετο: ΑΙΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 06:30 μμ
|1434
|Κατασκευές
|27/10/2026 8:30:00 πμ
|27/10/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ απο κάθετο: ΜΗΔΕΙΑΣ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ
|1437
|Κατασκευές
|27/10/2026 9:00:00 πμ
|27/10/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο: ΚΡΗΤΗΣ 16 έως κάθετο: ΚΝΩΣΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΗΤΩΝ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΗΤΗΣ 29 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ
|1436
|Κατασκευές
|27/10/2026 10:00:00 πμ
|27/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΟΜΠΑΖΗ, ΦΩΚΑΙΑΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.
|694
|Κατασκευές
|27/10/2026 12:00:00 μμ
|27/10/2026 6:00:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΞΕΝΙΑΣ - ΠΡΟΔΙΚΟΥ - ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ - ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΡΤΗΣ - ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ - ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ - ΜΥΣΤΡΙΩΤΗ
|482
|Κατασκευές
|27/10/2026 12:00:00 μμ
|27/10/2026 6:00:00 μμ
|ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
|ΛΕΣΒΟΥ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ - ΠΑΛ.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ - ΚΑΒΑΛΑΣ
|481
|Κατασκευές
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