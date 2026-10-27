Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: "Τάπα" στη διαφθορά και την απάτη
Ελεύθερος Τύπος: 3.262 προσλήψεις μονίμων
Η Καθημερινή: Χωριάτικο με POS στα Κέιμαν
Τα Νέα: Οι φθηνές, οι ακριβές
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου.
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