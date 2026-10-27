Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις 15' στην Αττική Οδό

Snapshot Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Μεσογείων, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και στη λεωφόρο Σχιστού το πρωί της Τρίτης.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, με αναμονές 10-15 λεπτών προς το Αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών υπάρχουν στις εξόδους για Λαμία και στις διαδρομές από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Οι οδηγοί καλούνται να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους και να ενημερώνονται για την κυκλοφορία πριν ξεκινήσουν.

Η Τροχαία συνιστά προσοχή στους οδηγούς λόγω των αυξημένων καθυστερήσεων και της αυξημένης κίνησης. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Τρίτης στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με σημαντικές καθυστερήσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες, σύμφωνα με την Τροχαία και την Αττική Οδό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στα εξής σημεία:

Λεωφόρος Κηφισού , στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο.

, στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο. Λεωφόρος Μεσογείων .

. Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας , στην άνοδο.

, στην άνοδο. Λεωφόρος Σχιστού.

Επιβαρυμένη είναι η κυκλοφορία και σε δρόμους γύρω από τον Πειραιά και τη Δραπετσώνα, ενώ δυσκολίες καταγράφονται και σε σημεία του οδικού δικτύου προς το Μοσχάτο και την Καλλιθέα.

Παράλληλα, αυξημένος όγκος οχημάτων παρατηρείται στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και σε περιοχές των βορείων προαστίων, με την κυκλοφορία να κινείται με χαμηλές ταχύτητες κατά τόπους προς το Μαρούσι και το Χαλάνδρι.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται και στην Αττική Οδό, όπου οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Καθυστερήσεις 10΄-15΄ από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

Καθυστερήσεις 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄ από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους και να ενημερώνονται για την εξέλιξη της κυκλοφορίας πριν ξεκινήσουν τη διαδρομή τους.