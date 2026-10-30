ΔΕΗ: Η τέχνη «φωτίζει» τον Ιστορικό ΑΗΣ Νέου Φαλήρου – 55 έργα σε μια έκθεση με ελεύθερη είσοδο

Έργα εμπνευσμένα από την 75χρονη διαδρομή και τη βιομηχανική κληρονομιά της ΔΕΗ. Πέντε νικητές και χρηματικά βραβεία συνολικού ύψους €20.000. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό έως τις 10 Ιανουαρίου 2027.

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ΔΕΗ: Η τέχνη «φωτίζει» τον Ιστορικό ΑΗΣ Νέου Φαλήρου – 55 έργα σε μια έκθεση με ελεύθερη είσοδο
ΕΛΛΑΔΑ
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Με 55 έργα σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και την ανάδειξη των πέντε νικητών του ομώνυμου ανοιχτού καλλιτεχνικού διαγωνισμού, εγκαινιάστηκε η έκθεση «Η ΔΕΗ Συναντά την Τέχνη Vol. 2» στις Ιστορικές Εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο. Η έκθεση ανοίγει στο κοινό με ελεύθερη είσοδο και θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου 2027, ενώ στους πέντε δημιουργούς που διακρίθηκαν απονεμήθηκαν χρηματικά βραβεία συνολικού ύψους 20.000€.

Η έκθεση, σε επιμέλεια του Χριστόφορου Μαρίνου, Ιστορικού Τέχνης, συγκεντρώνει τα έργα που διακρίθηκαν ανάμεσα σε περισσότερες από χίλιες συμμετοχές που υποβλήθηκαν στον δεύτερο ανοιχτό καλλιτεχνικό διαγωνισμό της ΔΕΗ. Ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, design, κινούμενη εικόνα, ηχητικές δημιουργίες, εγκαταστάσεις και performance συνθέτουν μια πολυσυλλεκτική έκθεση σύγχρονης τέχνης, μέσα σε έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βιομηχανική κληρονομιά της χώρας.

Οι δημιουργοί προσέγγισαν την ιστορία και τη βιομηχανική κληρονομιά της ΔΕΗ μέσα από διαφορετικά μέσα και σύγχρονες καλλιτεχνικές γλώσσες, αξιοποιώντας παράλληλα υλικό από τις συλλογές του Ιστορικού Αρχείου ΔΕΗ. Τα έργα φωτίζουν έτσι διαφορετικές πτυχές της διαδρομής της ΔΕΗ για περισσότερα από 75 χρόνια και της σχέσης της με την ελληνική κοινωνία, μέσα σε έναν χώρο που αποτελεί ουσιαστικό μέρος αυτής της ιστορίας.

Στα εγκαίνια της έκθεσης και την τελετή βράβευσης στελέχη της εταιρείας, καλλιτέχνες, εκπρόσωποι από τον χώρο του πολιτισμού και προσκεκλημένοι, περιηγήθηκαν στα 55 έργα που παρουσιάζονται στον Ιστορικό Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Νέου Φαλήρου της ΔΕΗ.

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1ο Βραβείο: Benne du Monde (Ο κάδος του κόσμου), Ορέστης Μαυρουδής - Γλυπτική εγκατάσταση

Πέντε βραβεία συνολικής αξίας 20.000€

Πέντε από τα 55 έργα της έκθεσης απέσπασαν τα χρηματικά βραβεία του διαγωνισμού, συνολικού ύψους 20.000€. Συγκεκριμένα, το 1ο βραβείο (8.000€) απονεμήθηκε στον Ορέστη Μαυρουδή, το 2ο βραβείο (5.000€) στον Διονύση Χριστοφιλογιάννη και το 3ο βραβείο (3.000€) στη Σοφία Ντώνα. Το 4ο και το 5ο βραβείο, ύψους 2.000€ το καθένα, απονεμήθηκαν στους VASKOS (Βασίλης Νούλας και Κώστας Τζημούλης) και τη Βιργινία Μαστρογιαννάκη αντίστοιχα.

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2ο Βραβείο: Λευκό ρεύμα, 2026, Διονύσης Χριστοφιλογιάννης - Γλυπτική εγκατάσταση

Τα πέντε έργα που βραβεύτηκαν στον διαγωνισμό επέλεξε η επταμελής κριτική επιτροπή, με μέλη τις/τους Κατερίνα Γρέγου, Γιώργο Κουμεντάκη, Χριστόφορο Μαρίνο, Μαρία Μαυροειδή, Έλενα Μαυρομιχάλη, Θούλη Μισιρλόγλου και Γιώργο Τζιρτζιλάκη.

3ο Βραβείο: Μειοψηφία αποκλεισμού, Σοφία Ντώνα - Επανάχρηση φωτεινής επιγραφής

Η έκθεση «Η ΔΕΗ Συναντά την Τέχνη Vol. 2»

Η έκθεση παρουσιάζεται στις Ιστορικές Εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο (Σολωμού 1 & Δημητρίου Φαληρέως,15847 Πειραιάς) και θα είναι ανοιχτή στο κοινό έως και την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2027.

Σημαντικές Πληροφορίες:

Διάρκεια Έκθεσης & Ώρες λειτουργίας:

23.10.2026 – 10.01.2027

Τετάρτη - Παρασκευή 17:00-21:00

Σάββατο & Κυριακή 16:00-21:00

Κατά τις επίσημες αργίες, η έκθεση θα παραμένει κλειστή

Τοποθεσία:

Ιστορικός Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Ν. Φαλήρου της ΔΕΗ

(Σολωμού 1 & Δημητρίου Φαληρέως, 18547 Πειραιάς)

Είσοδος ελεύθερη

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