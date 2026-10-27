Χαρδαλιάς: «Η Νέα Πεντέλη αποκτά νέο χώρο αθλητισμού και αναψυχής» - Στους πολίτες το νέο πάρκο

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 4.328.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), χρηματοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Πεντέλης

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Χαρδαλιάς: «Η Νέα Πεντέλη αποκτά νέο χώρο αθλητισμού και αναψυχής» - Στους πολίτες το νέο πάρκο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το πλήρως αναβαθμισμένο Πάρκο «Θάλωσσι» στη Νέα Πεντέλη παραδόθηκε δύο χρόνια νωρίτερα, δημιουργώντας σύγχρονο χώρο άθλησης, αναψυχής και πολιτισμού για τους κατοίκους της περιοχής.
  • Το έργο, προϋπολογισμού 4.328.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Πεντέλης.
  • Το πάρκο εκτείνεται σε 16.500 τ.μ. και περιλαμβάνει ποδοσφαιρικό γήπεδο, παιδική χαρά, υπαίθριο γυμναστήριο, χώρο για ήπιες δραστηριότητες και εκθεσιακό χώρο αφιερωμένο στην ιστορία της περιοχής.
  • Το ποδοσφαιρικό γήπεδο θα φέρει το όνομα του Θανάση Ζαφειρόπουλου, ιδρυτή και πρώην προέδρου του Νεοπεντελικού Αθλητικού Ομίλου, τιμώντας τη μακρόχρονη προσφορά του.
  • Περιφερειακή και κεντρική διοίκηση τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας για την ολοκλήρωση του έργου και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή, με έμφαση και σε αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις.
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Παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πλήρως αναβαθμισμένου Πάρκου «Θάλωσσι» στη Νέα Πεντέλη, ενός σημαντικού έργου αστικής ανάπλασης που δημιουργεί έναν σύγχρονο χώρο άθλησης, αναψυχής και πολιτισμού για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 4.328.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), χρηματοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Πεντέλης. Η ολοκλήρωσή του επετεύχθη περίπου δύο χρόνια νωρίτερα από τον σχετικό προγραμματισμό, που προέβλεπε την παράδοσή του τέλη του 2028, βάζοντας με αυτό τον τρόπο οριστικό τέλος στην εικόνα εγκατάλειψης που παρουσίαζε το γήπεδο Νέας Πεντέλης και ο περιβάλλων χώρος εδώ και 19 ολόκληρα χρόνια.

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Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της τελετής αποτέλεσε η συμμετοχή του 95χρονου Θανάση Ζαφειρόπουλου, ιδρυτή και επί σειρά ετών προέδρου του Νεοπεντελικού Αθλητικού Ομίλου, ο οποίος έκοψε τιμητικά την κορδέλα των εγκαινίων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκε παράλληλα ότι το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο θα φέρει το όνομά του, ως αναγνώριση της μακρόχρονης προσφοράς στον σύλλογο που ιδρύθηκε το 1963.

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Δημιουργήθηκε ένας νέος πολυχώρος άθλησης, αναψυχής και πολιτισμού

Το Πάρκο «Θάλωσσι» εκτείνεται σε 16.500 τ.μ., εντός ευρύτερου δημόσιου δασικού χώρου 52 στρεμμάτων, στη θέση της περίφημης ομώνυμης αρχαίας λίμνης. Περικλείεται από τις οδούς Ελπίδος, Μονής Κύκκου και Εθνεγερτών της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης.

Η αναβάθμιση του Πάρκου «Θάλωσσι» περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο αθλητικών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων υποδομών, σχεδιασμένων ώστε να καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες άθλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής.

Στην καρδιά του πάρκου, βρίσκεται το πλήρως ανακατασκευασμένο ποδοσφαιρικό γήπεδο, το οποίο, μαζί με τις συνοδευτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 8.700 τετραγωνικών μέτρων.

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Ο χώρος περιλαμβάνει σύγχρονο αγωνιστικό χώρο, κερκίδα θεατών, διάδρομο τρεξίματος μήκους 343 μέτρων και λωρίδα ποδηλασίας μήκους 265 μέτρων, παρέχοντας αναβαθμισμένες συνθήκες για τις προπονήσεις και τους αγώνες του Νεοπεντελικού Αθλητικού Ομίλου, αλλά και για την καθημερινή άθληση των κατοίκων.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί στους μικρότερους επισκέπτες, με τη δημιουργία της θεματικής παιδικής χαράς «Γαλαξιακή», έκτασης 800 τ.μ. Ο χώρος διαθέτει εξοπλισμό παιχνιδιού με θεματολογία εμπνευσμένη από τον Γαλαξία, δάπεδα ασφαλείας, ενημερωτικά στοιχεία, καθιστικά και σημεία ανάπαυσης, καθώς και σύγχρονο φωτισμό LED.- Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί υπαίθριο γυμναστήριο έκτασης 260 τ.μ., με εξοπλισμό για διαφορετικές μορφές σωματικής άσκησης, κατάλληλο για άτομα ηλικίας άνω των 14 ετών και με πρόβλεψη προσβασιμότητας για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων.

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Σε γειτονικό σημείο προβλέπεται χώρος για πιο ήπιες δραστηριότητες, όπως γιόγκα, πιλάτες και ασκήσεις χαλάρωσης, ενισχύοντας τις δυνατότητες αξιοποίησης του πάρκου από ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και αναγκών.

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Στις νέες υποδομές περιλαμβάνεται επίσης υπαίθριος εκθεσιακός χώρος «Θάλωσσι», επιφάνειας 230 τ.μ., αφιερωμένος στην ιστορική μνήμη και στην ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής. - Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης του υφιστάμενου αναψυκτηρίου με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και παρεμβάσεις στα δίκτυα αποστράγγισης, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων.

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«Τίποτα δεν μας χαρίζεται, τα έργα απαιτούν σχέδιο, επιμονή και συνεργασία»

Στον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στις δυσκολίες που χρειάστηκε να ξεπεραστούν προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και αρμόδιων υπηρεσιών. «Σήμερα παραδίδουμε ένα έργο με ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών και ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Ένα έργο που πέρασε από πολλές δυσκολίες και απαιτούσε σύνθετες αδειοδοτικές διαδικασίες, διαχειριστικές μελέτες καθώς και στενή συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες.

Θέλω να συγχαρώ τη Δήμαρχο Πεντέλης Νατάσσα Κοσμοπούλου για την αγαστή συνεργασία, τη Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο και όλους όσοι εργάστηκαν για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα. Τίποτα δεν μας χαρίζεται. Κάθε έργο απαιτεί σοβαρή προετοιμασία, επιμονή και καθημερινή προσπάθεια ώστε να φθάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω θερμά τον Αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση για την εξαιρετική και ουσιαστική συνεργασία μας. Η συμβολή του στην προώθηση σημαντικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων είναι καθοριστική για την υλοποίηση δεκάδων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο».

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Και πρόσθεσε: «Από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσαμε ότι προτεραιότητά μας θα είναι τα ώριμα έργα, εκείνα που μπορούν να προχωρήσουν και να αποδώσουν πραγματικό όφελος στις τοπικές κοινωνίες. Η δέσμευσή μου παραμένει σταθερή: θα συνεχίσω να εργάζομαι καθημερινά για να ολοκληρώσουμε όλα όσα έχουμε υποσχεθεί στους πολίτες της Αττικής. Γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι οι παρεμβάσεις μας να μεταφράζονται σε καλύτερες συνθήκες ζωής για εμάς και τα παιδιά μας. Δημιουργούμε γειτονιές πιο ασφαλείς και πιο ανθρώπινες.

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Ειδικά για την Πεντέλη και την ευρύτερη περιοχή, προχωρούμε με συγκεκριμένο σχεδιασμό και με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιπλημμυρική προστασία. Ήδη εξελίσσονται οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην οδό Ιπποκράτους, προετοιμάζουμε το Πάρκο Τσαγγάρη, ενώ προωθούμε τη διευθέτηση του ρέματος Σαπφούς, ένα σημαντικό έργο που αφορά το Μαρούσι, τα Βριλήσσια και την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για το ρέμα Κοντοχρήστου, με στόχο τη δημοπράτησή του έως τον προσεχή Μάρτιο.

Από τα 55 αντιπλημμυρικά έργα και τις εννέα παρεμβάσεις για τις οποίες δεσμευτήκαμε, έχουμε ήδη δρομολογήσει το 68%. Η Αττική του αύριο θα είναι ξεκάθαρα περισσότερο ασφαλής σε σχέση με αυτή που παραλάβαμε».

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«Η συνεργασία κεντρικής διοίκησης και Αυτοδιοίκησης φέρνει αποτελέσματα»

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης εξήρε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών βαθμίδων διοίκησης, επισημαίνοντας:

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«Εύχομαι αυτός ο όμορφος χώρος να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό, την ευγενή άμιλλα και τη δημιουργική δραστηριότητα. Να τον χαρούν οι κάτοικοι της Πεντέλης, αλλά και όλοι όσοι επιθυμούν να αθληθούν σε ένα σύγχρονο και φιλόξενο περιβάλλον. Θέλω επίσης να τονίσω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε στην ηγεσία της Περιφέρειας Αττικής τον Νίκο Χαρδαλιά.

Έναν εξαίρετο Περιφερειάρχη ο οποίος διεκδικεί με επιμονή, τεκμηρίωση και αποφασιστικότητα τα έργα που χρειάζονται οι τοπικές κοινωνίες. Γνωρίζει τα προβλήματα της καθημερινότητας και εργάζεται συστηματικά για την αντιμετώπισή τους. Η κεντρική διοίκηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλουν να λειτουργούν συμπληρωματικά, με στενή συνεργασία και κοινό προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Θέλω να συγχαρώ επίσης τη Δήμαρχο Πεντέλης και τη Δημοτική Αρχή για τη συμβολή τους σε αυτή την προσπάθεια.

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Τα έργα είναι εκείνα που μένουν και δημιουργούν πραγματική προστιθέμενη αξία για την κοινωνία, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες στη νέα γενιά».

«Ένα έργο που περίμενε η Νέα Πεντέλη γίνεται πραγματικότητα»

Η Δήμαρχος Πεντέλης Νατάσσα Κοσμοπούλου υπογράμμισε τα εξής:

«Σήμερα εγκαινιάζουμε έναν νέο πολυχώρο που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα για τη Νέα Πεντέλη και συνολικά για τον Δήμο μας. Έναν χώρο που οι κάτοικοι περίμεναν πολλά χρόνια και ο οποίος αποκτά πλέον τις υποδομές και τις δυνατότητες που αξίζουν στην τοπική μας κοινωνία.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος πίστεψε στην αξία αυτής της παρέμβασης και συνέβαλε καθοριστικά στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης και στην επιτάχυνση της υλοποίησής της.

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Πρόκειται για ένα έργο που, σύμφωνα με τον τελευταίο προγραμματισμό, επρόκειτο να παραδοθεί στα τέλη του 2028, αλλά βρίσκεται από τώρα στη διάθεση των συμπολιτών μας.

Στόχος μας είναι το Πάρκο «Θάλωσσι» να αποτελέσει έναν ζωντανό χώρο για όλες τις γενιές, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και με επίκεντρο τις ανάγκες των κατοίκων της Νέας Πεντέλης».

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Στα εγκαίνια παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μανώλης Γραφάκος, η ανεξάρτητη βουλευτής Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών Αθηνά Λινού, η Αντιπεριφερειάρχης του Βορείου Τομέα Αθηνών Μαργαρίτα Βάρσου, ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης), η Αντιπεριφερειάρχης Αλσών, Πάρκων και Υγείας Ζώων Ελευθερία Μωραϊτάκη – Πικρού, η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και τακτικό μέλος ΣΟΣΧΕ Λουκία Κεφαλογιάννη, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, η πρώην Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά, ο παλαίμαχος διεθνής τερματοφύλακας της Εθνικής Ελλάδας Αντώνης Νικοπολίδης, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι αθλητικών σωματείων, συλλόγων και φορέων του Δήμου Πεντέλης, καθώς και πλήθος κατοίκων της περιοχής.

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Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Πεντέλης, Άρτεμις Αργύρη.

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