Live - Τελετή για τον νέο φωτισμό του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη

Snapshot Πραγματοποιείται τελετή για τον νέο φωτισμό ανάδειξης του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη.

Την εκδήλωση διοργανώνουν το υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.

Στην τελετή παραβρίσκονται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Snapshot powered by AI

Τελετή για την απόδοση του έργου φωτισμού ανάδειξης του Λευκού Πύργου πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας.

Την εκδήλωση διοργανώνουν το υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Στην τελετή αναμένεται να παραστούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών και της οχυρωματικής δομής του ιστορικού μνημείου μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες φωτισμού και βιοκλιματικές προδιαγραφές. Τη διοργάνωση της εκδήλωσης έχουν αναλάβει το υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, ενώ το έργο υλοποιήθηκε με χορηγία της Metlen.

Νέος φωτισμός ανάδειξης στον Λευκό Πύργο της θεσσαλονίκης Eurokinissi

Η νέα φωταγώγηση φέρει την υπογραφή της διεθνώς αναγνωρισμένης σχεδιάστριας φωτισμού Ελευθερίας Ντεκώ, η οποία έχει συνεργαστεί με το υπουργείο Πολιτισμού σε σημαντικά έργα ανάδειξης μνημείων, όπως στο Σούνιο αλλά και στην Ακρόπολη.

Η μελέτη βασίζεται στην αξιοποίηση του φωτός με τρόπο που αναδεικνύει την αρχιτεκτονική του Λευκού Πύργου, διατηρώντας παράλληλα τον σεβασμό προς το αστικό περιβάλλον.

Φως που αναδεικνύει την αρχιτεκτονική του μνημείου

Στο πλαίσιο των εργασιών αναβάθμισης και ανάδειξης των ιστορικών μνημείων της πόλης, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε δοκιμαστικές φωταγωγήσεις στον Λευκό Πύργο, προκειμένου να ρυθμιστούν οι τελικές παράμετροι της φωτεινότητας και της έντασης, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αναδεικνύεται η οχυρωματική δομή του.

Η φιλοσοφία του νέου φωτισμού δεν περιορίζεται στην αισθητική ανανέωση της εικόνας του μνημείου. Στόχος είναι το φως να λειτουργεί ως μέσο ανάδειξης της αρχιτεκτονικής του, με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και στο περιβάλλον γύρω του.

Για τον λόγο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον περιορισμό της φωτεινής όχλησης, ώστε ο φωτισμός να μην ενοχλεί ούτε τους κατοίκους ούτε τους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή. Παράλληλα, επιδιώκεται η εικόνα του μνημείου να παραμένει συνεκτική είτε κάποιος το παρατηρεί από κοντά είτε από μεγαλύτερη απόσταση.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σημασία της νέας φωτιστικής ανάδειξης του Λευκού Πύργου, επισημαίνοντας ότι σέβεται την ιστορική και αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του μνημείου. Όπως σημείωσε, ο φωτισμός δεν αλλοιώνει ούτε επεμβαίνει στην αρχιτεκτονική του, αλλά βασίζεται σε αυτήν, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη δομή της οχύρωσής του.

Πώς θα φωτίζεται σε σημαντικές ημέρες

Μία από τις αλλαγές αφορά και τον τρόπο με τον οποίο θα φωτίζεται ο Λευκός Πύργος σε σημαντικές ημέρες και επετείους. Αντί να φωταγωγείται ολόκληρο το μνημείο, όπως συνέβαινε σε αντίστοιχες περιστάσεις, ο ειδικός φωτισμός θα περιορίζεται στο επάνω μέρος του.

Η επιλογή αυτή συνδέεται με την προσπάθεια να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του μνημείου, χωρίς οι ειδικοί φωτισμοί να παρεμβαίνουν με τρόπο που αλλοιώνει τη συνολική εικόνα του. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάδειξή του να παραμένει προσιτή σε όλους, ανεξάρτητα από το σημείο της πόλης από το οποίο τον παρατηρούν.

Ένα τοπόσημο που έχει φωτιστεί για σημαντικούς σκοπούς

Ο Λευκός Πύργος έχει φορέσει κατά καιρούς διαφορετικά χρώματα φωτισμού, συμμετέχοντας σε δράσεις μνήμης και ευαισθητοποίησης. Έχει φωταγωγηθεί, μεταξύ άλλων, για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου, αλλά και για την ενημέρωση γύρω από τις Σπάνιες Παθήσεις και την πρόωρη γέννηση.

Η νέα φωταγώγηση φιλοδοξεί να δώσει στο μνημείο μια σύγχρονη, σταθερή παρουσία στο νυχτερινό τοπίο της Θεσσαλονίκης, με βασικό ζητούμενο την ανάδειξη της ιστορικής και αρχιτεκτονικής του αξίας.

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