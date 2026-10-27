Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 7, 18, 29, 36, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 1.

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Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της επόμενης κλήρωσης της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην δεύτερη κατηγορία (5αρια) αναδείχθηκαν 10 επιτυχημένα δελτία που κερδίζουν από 100.000 ευρώ το κάθε ένα!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.