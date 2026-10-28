Ημαθία: Στα λευκά το Σέλι – Ειδυλλιακές εικόνες από το χιονισμένο τοπίο

Snapshot Στο Σέλι Ημαθίας σημειώ χιονόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας, καλύπτοντας το χωριό με χιόνι.

Το χιόνι έπεσε λόγω της αλλαγής του καιρού σε υψόμετρο 1.450 μέτρων.

Η Περιφέρεια προχώρησε σε αποχιονιστικές εργασίες και ρίψη αλατιού για να κρατήσει τους δρόμους ανοιχτούς.

Ο πρόεδρος του Σελίου, Γιώργος Φαρσαρώτος, επιβεβαίωσε τις ενέργειες αποχιονισμού και συντήρησης των δρόμων. Snapshot powered by AI

Στα λευκά ξύπνησαν οι κάτοικοι στο Σέλι Ημαθίας μετά τη χιονόπτωση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η αλλαγή του καιρού είχε ως συνέπεια να χιονίσει στο Σέλι που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.450 μέτρων.

Μάλιστα σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σελίου, Γιώργο Φαρσαρώτο, χρειάστηκε να επιχειρήσει αποχιονιστικο της Περιφέρειας και να ρίξει αλάτι, προκειμένου η δρόμοι του χωριού να παραμείνουν ανοιχτοί.

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