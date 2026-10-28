Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος που έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε 25χρονη
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας πέρασαν χειροπέδες στον 36χρονο
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- Συνελήφθη 36νος στη Θεσσαλονίκη για επίδειξη γεννητικών οργάνων σε 25χρονη.
- Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο της Χαλκηδόνας.
- Ο δράστης κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
- Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας.
Με χειροπέδες κατέληξε χθες το βράδυ ένας 36χρονος επιδειξίας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας κατηγορείται ότι πλησίασε μια 25χρονη και αφού κατέβασε το παντελόνι του, της έδειξε τα γεννητικά του όργανα. Το περιστατικό έγινε σε δρόμο της Χαλκηδόνας, όπως αναφέρει το thestival.gr.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας πέρασαν χειροπέδες στον 36χρονο ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας της 25χρονης.
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